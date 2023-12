Calciomercato Napoli news/ Spunta il sostituto di Nathan: chi è Vitik? (29 dicembre 2023)

Per il calciomercato del Napoli spunta l’idea Vitik per sostituire l’infortunato Nathan. La notizia, riportata da Il Mattino, suggerisce che i dirigenti azzurri stiano cercando un difensore centrale in grado di integrarsi bene con le caratteristiche di Amir Rrahmani, specialmente dopo l’infortunio di Natan, il quale dovrà restare fermo ai box per circa un mese e mezzo. La scelta di puntare su Vitik potrebbe essere dettata dalle qualità del giocatore che potrebbero adattarsi al meglio al contesto tattico del Napoli. Vitik, proveniente dallo Sparta Praga, potrebbe portare solidità difensiva, esperienza e un profilo adatto al calcio italiano.

Il reparto difensivo è cruciale per la stabilità di una squadra, e la ricerca di un difensore centrale aggiuntivo suggerisce che il Napoli sia determinato in questa sessione di calciomercato a consolidare la propria difesa in vista delle sfide future. La scelta di Vitik potrebbe anche riflettere la volontà di avere alternative valide e una maggiore profondità nella rosa, considerando gli imprevisti legati agli infortuni. L’adattamento di un nuovo giocatore richiede tempo, ma se il trasferimento di Vitik dovesse concretizzarsi, sarà interessante vedere come si integrerà nel contesto tattico di Mazzarri e come contribuirà al percorso del Napoli nella stagione in corso. Il calciomercato delle trattative e delle speculazioni è sempre suscettibile a cambiamenti, e sarà interessante seguire gli sviluppi e vedere se il Napoli riuscirà a chiudere l’affare con Martin Vitik, portando ulteriori rinforzi al reparto difensivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL PROFILO DI VITIK

Vitik è una soluzione low cost che potrebbe rivelarsi molto producente per il calciomercato del Napoli, il difensore centrale infatti è molto duttile e può giocare sia come interno di destra che di sinistra, anche se lui preferisce quest’ultima. Giocatore veloce e dalla prestanza fisica forse un po’ troppo leggera per la Serie A, ma sarebbe ottimo come compagno di reparto poiché i due centrali del Napoli potrebbero limitarsi alla copertura, soprattutto Ostigard. Vitik in questa stagione dove ha fatto registrare 15 presenze ha anche fatto due gol, e in un Napoli in cui si fa fatica a segnare questo potrebbe rivelarsi una manna dal cielo.

Vitik però ha delle incognite che non sono solo la giovane età, ma soprattutto il peso non adatto a determinate partite di Serie A. Nonostante l’altezza di 1,92 metri sia ottima il poco peso lascia dei dubbi sulla sua solidità contro certi attaccanti, basti pensare a Lukaku. Anche contro gli attaccanti esterni potrebbe rivelarsi un problema l’altezza perché non riuscirebbe a essere agile abbastanza da fermarli.











