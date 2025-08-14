Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Chukwuemeka, Diouf e Cissé 14 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PIACCIONO TRE UNDER 21

Il Napoli si sta preparando a ripartire nella nuova stagione ma le mosse di calciomercato dei dirigenti non sono ancora concluse. Gli azzurri vorrebbero ancora aggiungere qualcosa al proprio centrocampo anche al fine di avere un giocatore da alternare ad Anguissa, il quale si è rivelato di vitale importanza nell’anno del primo Scudetto vinto agli ordini di Conte.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, i campani starebbero monitorando con grande attenzione altre tre profili per la mediana oltre ai calciatori già emersi in orbita partenopea a cominciare da Carney Chukwuemeka, di proprietà del Chelsea. I londinesi hanno un organico molto numeroso in cui il ventunenne, già accostato alla Juventus un paio di settimane fa, potrebbe non trovare lo spazio che spera.

Ci sono poi due calciatori che militano in Ligue 1 ma sempre rientranti nella categoria degli Under 21 che potrebbero fare al caso del Napoli. Il primo è senza dubbio Andy Diouf, sotto contratto con il Lens fino a giugno del 2028. Il secondo è invece Djaoui Cissé che è legato invece al Rennes sino al 2029 e dovrebbe dunque essere più complicato strapparlo ai rossoneri.

Bisognerà dunque capire se il Napoli deciderà o meno di puntare su un giovane da far maturare come alternativa di un elemento più esperto oppure se si tenterà di prendere un elemento già pronto a cui affidarsi. Nel frattempo la trattativa con la Juventus per Fabio Miretti potrebbe subire un rallentamento a causa dell’infortunio riportato dall’ex genoano nell’amichevole contro la Next Gen disputata ieri.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO DEL TECNICO CONTE

Nella giornata di mercoledì 13 agosto il tecnico Antonio Conte ha avuto modo di fare il punto della situazione in conferenza stampa toccando vari punti relativi pure al calciomercato del Napoli. A Castel di Sangro l’allenatore leccese, in vista dell’ultima amichevole con l’Olympiacos, ha parlato di cantiere aperto per quanto concerne il suo organico, da ultimare soprattutto sul piano numerico, e le mosse dei dirigenti ricordando le sette cessioni ed i tredici acquisti completati dal suo arrivo in panchina.

L’ex centrocampista ha indicato i giovani come elementi su cui puntare da qui al prossimo futuro spiegando che i classe 2003 come Vergara dovrebbero restare ai piedi del Vesuvio mentre Ambrosino potrebbe anche andare a giocare in prestito se non sarà individuato come alternativa a Lukaku e Lucca. Un po’ di rammarico è stato poi espresso in merito al mancato arrivo dal Bologna di Ndoye, finito al Nottingham Forest, a causa del costo dell’operazione mentre Conte ha raccontato come sia stato Giacomo Raspadori, passato all’Atletico Madrid, di essere ceduto. Il mister ha infine sottolineato che il nuovo arrivato Vanja Milinkovic-Savic si alternerà in porta durante la stagione con il già presente in organico Alex Meret.