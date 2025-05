CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ALTRI DUE COLPI IN CANNA!

Ormai sappiamo bene che il calciomercato Napoli ha nel mirino il grande colpo Kevin De Bruyne: quello che appariva come un sogno starebbe per diventare realtà, ma è chiaro che anche un calciatore straordinario come il belga non basterà, da solo, a tenere competitiva una squadra che l’anno prossimo tornerà a cimentarsi anche con la Champions League e rischia concretamente di perdere Antonio Conte, rivivendo quanto già accaduto due anni fa (anche se per sostituire il salentino dovrebbe arrivare Massimiliano Allegri, uno che sa sempre come portare i risultati in cascina).

Comunque: un Napoli con lo scudetto al petto si rinforzerà, pur rientrando nei parametri economici stabiliti da Aurelio De Laurentiis. De Bruyne arriverà a parametro zero, Edon Zhegrova può essere acquistato a prezzo di saldo. Contratto in scadenza nel 2026, il kosovaro (con passaporto tedesco) ha già annunciato da tempo di non voler rinnovare con il Lille, nella prima parte di stagione ha incantato mezza Europa e il suo profilo è immediatamente salito nelle liste degli scout. Piccolo problema: Zhegrova non gioca da metà dicembre per un infortunio agli adduttori poi sfociato in pubalgia, i punti di domanda sulle condizioni fisiche anche nel medio-lungo periodo ci sono tutti.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UN ALTRO ESTERNO PER IL NAPOLI

Ecco allora che, oltre a Zhegrova, il calciomercato Napoli starebbe valutando un altro profilo: come sempre il nodo è quello di sostituire Khvicha Kvaratskhelia anche se ormai sono passati sei mesi dal suo addio (e i partenopei hanno comunque vinto lo scudetto), e a prenderne il posto potrebbe arrivare un calciatore che si è trovato chiuso proprio dal georgiano. Lee Kang-in era la grande scommessa di Luis Enrique: ventiquattrenne coreano, acquistato dal Mallorca due anni fa ma cresciuto nel settore giovanile del Valencia, quattro volte titolare nel girone di Champions League e spesso e volentieri utilizzato anche in Ligue 1, tra undici iniziale e ingresso a gara in corsa.

Poi, appunto, è arrivato Kvaratskhelia che dopo un breve periodo di adattamento è esploso: per Lee si sono chiusi gli spazi, il Psg nel finale di stagione ha addirittura “rinunciato” a un grande talento come Bradley Barcola che è stato scalzato da Désiré Doué. Il sudcoreano a questo punto potrebbe lasciare Parigi: tra ottavi e semifinali di Champions League ha giocato la miseria di 19 minuti, rimanendo in panchina per cinque delle sei partite. Il prezzo del cartellino è di 30 milioni di euro: cifra che il calciomercato Napoli può spendere per un calciatore che in Ligue 1 ha comunque avuto 6 gol e 6 assist, certamente la Serie A è un campionato ben diverso e Lee Kang-In potrebbe incontrare qualche difficoltà, ma certamente il talento non gli manca e allora chissà…