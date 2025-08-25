Calciomercato Napoli News: stretta finale per arrivare a Rasmus Hojlund, due profili contemplati per il centrocampo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: STRETTA PER HOJLUND

Stretta finale del calciomercato Napoli per Rasmus Hojlund: ormai lo scenario è diventato chiaro, l’infortunio di Romelu Lukaku ha aperto ai partenopei la necessità di arrivare a un attaccante e, siccome i nomi “top” sono chiaramente fuori portata a fine agosto, il danese rimane l’unico profilo assaltabile.

In maniera positiva tra l’altro, perché potremmo esserci: il Corriere dello Sport racconta che nel giorno dell’esordio in Serie A, con vittoria sul campo del Sassuolo, Scott McTominay abbia direttamente contattato Hojlund, con cui ha giocato per una stagione nel Manchester United, per convincerlo a firmare per il suo Napoli.

Il danese dal canto suo si sarebbe convinto: inizialmente contemplava di rimanere a Old Trafford a giocarsi le sue carte, ora invece la prospettiva di tornare in Serie A e farlo con i campioni d’Italia fa parecchio gola all’attaccante. Aggiungiamoci che il Manchester United è fuori dalle coppe mentre il Napoli torna in Champions League, e il gioco è fatto.

Hojlund potrebbe davvero diventare il sostituto di Lukaku, da definire naturalmente l’accordo così come cosa succederà una volta che il belga tornerà a disposizione, ma in quel caso a guardarla in positivo Antonio Conte avrà a disposizione due centravanti di lusso per portare avanti le due competizioni.

MANOVRE ANCHE A CENTROCAMPO

Ci sono però altre manovre che il calciomercato Napoli sta valutando, e che riguardano il centrocampo. Qui a dire il vero la situazione non è così drammatica (anzi) ma Conte ha chiesto una rosa completa, con alternative di livello: è nata da qui la suggestione di riportare in azzurro Eljif Elmas, ma per il momento il Lipsia ha rifiutato una proposta da 13 milioni di euro (1,5 di prestito, 11,5 per il riscatto) e quindi il Napoli dovrà alzare l’offerta, forte del fatto che il centrocampista macedone abbia già fatto sapere di volere solo i campioni d’Italia, tanto da rifiutare le altre offerte che sono pervenute sul tavolo del club Red Bull.

Alternativamente a Elmas, nel senso che non arriverebbero insieme, c’è la trattativa di Marco Brescianini: sembrerebbe chiuso nell’Atalanta che giusto un anno fa l’aveva strappato proprio al Napoli, all’epoca sembrava un punto negativo per i partenopei che invece avevano poi virato su McTominay, con le conseguenze che ben conosciamo. Ebbene, Brescianini potrebbe firmare per il Napoli con un anno di ritardo, per così dire: da capire se prima Giovanni Manna voglia insistere per Elmas per poi eventualmente virare sul centrocampista dell’Atalanta, certamente però il tempo comincia a non essere troppo…