CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ DeLa-Mancini incontro a Roma! (9 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PROCEDONO LE TRATTATIVE CON MANCINI!

Il calciomercato del Napoli è in pieno fermento con il club che si prepara a compiere importanti passi sul fronte dell’allenatore e delle cessioni. Le ultime notizie vedono il club partenopeo puntare su un nome di prestigio per la panchina, mentre si profila un’uscita dal club per un giovane difensore. Roberto Mancini, attuale CT della nazionale italiana, è diventato infatti il principale obiettivo del Napoli per guidare la squadra nella prossima stagione. Nonostante il contratto in scadenza con la FIGC nel 2026, l’allenatore potrebbe decidere di lasciare la panchina della Nazionale per intraprendere una nuova avventura in club.

In barba alle smentite di rito arrivate recentemente da De Laurentiis e anche dalla FIGC, le trattative di calciomercato tra il Napoli e Mancini sono ancora in corso, ma sembra esserci un interesse reciproco e la volontà di raggiungere un accordo. La figura di Mancini, con il suo carisma e la sua esperienza vincente, potrebbe rappresentare una scelta ideale per il club partenopeo. Ci sarebbe stato anche in incontro in un ristorante di Roma, con il presidente Aurelio De Laurentiis che punterebbe all’annuncio dopo le sfide di Nations League che l’Italia dovrà affrontare a metà giugno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LAVORI IN CORSO IN DIFESA

Nel frattempo, il Napoli si prepara a una partenza in difesa. Leo Ostigard, giovane difensore norvegese arrivato la scorsa stagione, sembra destinato a lasciare il club. Nonostante le buone, seppur sporadiche non facendo parte del blocco dei titolari di Luciano Spalletti prestazioni offerte durante il suo periodo in maglia azzurra, il giocatore non rientra nei piani tecnici del futuro. Pertanto, il club sta valutando offerte per Ostigard e potrebbe decidere di cederlo a titolo definitivo o di prolungare il prestito con un’altra squadra.

La partenza di Ostigard potrebbe rappresentare un’opportunità di calciomercato per il Napoli di rinforzare il reparto difensivo con l’arrivo di un nuovo giocatore. Il club sta monitorando diversi profili sul mercato e cercherà di individuare un difensore che possa garantire solidità e esperienza alla squadra. Chiaramente il quadro cambierà radicalmente se anche Kim dovesse partire in direzione Premier League come si vocifera ormai da tempo, in quel caso nella lista della spesa del Napoli entrerebbe di diritto un top player per la difesa.











