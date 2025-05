CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PER LA PORTA SI GUARDA IN SPAGNA

Dopo la vittoria dello Scudetto il Napoli rischia di perdere il suo portiere. Il contratto di Alex Meret scadrà infatti fra un mese, e fra l’estremo difensore e la dirigenza azzurra non è stato ancora trovato un accordo. Il Napoli deve perciò tutelarsi, ed è alla ricerca di un nuovo portiere. Secondo le ultime indiscrezioni il nome che più intriga la dirigenza azzurra in questi giorni è quello di Joan Garcia, talento classe 2000 in forza all’Espanyol.

Dopo una stagione eccellente nella Liga, la seconda della sua carriera, il giovane spagnolo ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club per il suo stile e le sue caratteristiche: ottimo senso della posizione, bravura con i piedi e soprattutto una notevole maturità nonostante la giovane età.

Catalano doc e cresciuto nell’Espanyol fin dalla tenerissima età, nell’ultima stagione ha collezionato 14 clean sheet, contribuendo in maniera decisiva alla salvezza del club catalano. L’operazione del calciomercato Napoli non sarebbe economicamente proibitiva: il cartellino di Garcia è valutato intorno ai 25 milioni, cifra alla portata se si pensa a un investimento per il futuro. In più, la possibilità di diventare subito titolare potrebbe rappresentare un vantaggio rispetto ad altri club più blasonati ma meno “accoglienti” a livello di spazio.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, QUANTE SQUADRE SU JOAN GARCIA

Ma il Napoli non è l’unico club di prima fascia ad essersi accorto del talento di Joan Garcia. Anzi, la concorrenza è folta e prestigiosa. In Spagna, il Barcellona lo tiene d’occhio da tempo come possibile erede di Ter Stegen: il club blaugrana vede in lui un portiere moderno, cresciuto in Catalogna, affidabile e già pronto per il salto di qualità. Ma gli interessamenti arrivano anche dall’Inghilterra: Arsenal e Manchester City lo hanno messo da tempo nel mirino. I Gunners lo valutano come alternativa a Ramsdale e Raya, mentre Guardiola apprezza la sua abilità nel gioco coi piedi e lo considera un nome di prospettiva, oltre che di scuola catalana come lui.

Il calciomercato Napoli ha rivali anche in Italia, infatti l’Inter starebbe guardando con interesse al portiere spagnolo, e sono pronti ad entrare in corsa per accaparrarselo in vista di un eventuale addio di Sommer. Per il Napoli, quindi, la strada si complica. Bisognerà agire in fretta, sistemare definitivamente la questione Meret e provare ad imbastire un’operazione già nelle prossime settimane. Offrirgli un posto da protagonista in Serie A, in una piazza calda come Napoli e con lo Scudetto sul petto potrebbe fare la differenza sulla volontà del giocatore.