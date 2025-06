Il calciomercato Napoli porta novità sul rinnovo di Franck Zambo Anguissa. Rafa Marin invece torna in Spagna

Calciomercato Napoli News: Franck Zambo Anguissa rinnova con gli azzurri

La squadra campione d’Italia di Antonio Conte continua ad essere anche la regina della sessione estiva dei trasferimenti, essendo anche una delle poche che può investire senza prima dover fare cessioni importanti e senza la preoccupazione dei limiti imposti dal fair play finanziario. Il calciomercato Napoli ha già concluso due trasferimenti e vuole continuare ad aggiungere giocatori alla rosa per aprire un ciclo di vittorie che duri negli anni a venire, nel nostro campionato ma non solo, l’obiettivo principale è l’attacco ma Manna sta valutando diverse situazioni importanti.

La prossima aggiunta per la squadra partenopea sarà poter contare su Franck Zambo Anguissa anche nella prossima stagione, infatti il ventinovenne camerunense nonostante le voci che lo collegavano ad offerte proveniente dalla Turchia e dall’Arabia Saudita, ha deciso di rinnovare e rimanere a Napoli ed essere parte della squadra che il prossimo anno partirà come favorita per lo scudetto. Lo scorso anno ha giocato 36 partite nelle quali è riuscito a realizzare 6 gol e 5 assist, ottimi numeri per un giocatore con le sue caratteristiche e secondi solamente al suo compagno McTominay e a Reijnders.

Calciomercato Napoli News: Rafa Marin lascia dopo un anno

Il calciomercato Napoli però si prepara al grande colpo in attacco dove verrà aggiunto un esterno, possibilmente sulla fascia sinistra, che possa diventare il nuovo titolare e dare quegli strappi in fase offensiva che in alcuni momenti sono mancati alla squadra dopo il mercato di gennaio e la cessione del georgiano. Il preferito è Jadon Sancho ma negli ultimi giorni si è inserita la Juventus nella trattativa, e per questo Manna si è spostato su un altro profilo, quello di Noa Lang, classe 1999 del PSV con cui ha vinto l’Eredivisie da protagonista con 11 gol e 10 assist in 29 partite giocate.

Non solo acquisti però per i partenopei, infatti alcuni giocatori saranno sacrificati perché non ritenuti pronti o perché non rientrano più nei piani del tecnico, è il caso di Rafa Marin che per entrambi i motivi sarà ceduto dopo una sola stagione in azzurro. Il ragazzo di ventitré anni è arrivato la scorsa estate a parametro zero dalla primavera del Real Madrid ma con Antonio Conte ha giocato solamente 6 partite in tutte le competizioni, l’acquisto di Marianucci poi gli chiude ancora di più gli spazi e quindi tornerà in Spagna, al Villarreal in prestito con un diritto di riscatto fissato a 12 milioni.