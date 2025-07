Calciomercato Napoli News: Antonio Conte ha chiesto tre acquisti entro l'inizio del ritiro di Dimaro e Manna sta cercando di accontentarlo (1 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPRINT PER BEUKEMA

Il calciomercato Napoli va di fretta. Giovanni Manna, direttore sportivo degli Azzurri, vuole accontentare Antonio Conte che ha chiesto tre acquisti precisi entro il ritiro di Dimaro, in modo da preparare tutti sia tatticamente che fisicamente.

In difesa il nome che ormai da tempo è accostato al Napoli è Beukema. In forza al Bologna, il centrale avrebbe chiesto alla società di essere ceduto e il suo entourage sta spingendo per il trasferimento, considerando terminata la sua avventura in rossoblu.

Sempre per quanto riguarda il reparto arretrato, anche se si tratta di un terzino, ci sarebbe Juanlu del Siviglia. La squadra spagnola deve cedere per questioni di bilancio e i partenopei vogliono sfruttare questa esigenza per non alzare troppo l’offerta.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NOA LANG VICINISSIMO

Il calciomercato Napoli ha in pugno Noa Lang. Tra tutti questi nomi, quello dell’esterno offensivo olandese è il più vicino a firmare per i campioni d’Italia. L’attaccante del PSV era già stato cercato a gennaio, ma il club olandese ha spinto per tenerlo fino a giugno.

Ora però la musica è cambiata e i partenopei stanno accelerando per chiudere l’affare. Con questo acquisto, Neres tornerebbe a fare la riserva come ai tempi di Kvaratskhelia, dimostrandosi una vera e propria arma a partita in corso.

Capitolo Osimhen: l’attaccate verosimilmente sarà a Dimaro per la preparazione estiva sotto gli occhi di Antonio Conte, ma non resterà in Azzurro per la prossima stagione. Su di lui resta sempre vigile la Juventus, a caccia di un sostituto di Vlahovic.