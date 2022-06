Calciomercato Napoli news/ Torna di moda Brekalo. Koulibaly può rinnovare

Calciomercato Napoli in stand-by, ma le trattative proseguono sotto traccia. Riflettori accesi sul reparto avanzato: l’obiettivo numero uno è Gerard Deulofeu, ma al momento non è ancora arrivata la fumata bianca con l’Udinese. E non mancano le alternative: secondo Rai Sport, torna di moda Josip Brekalo. L’esterno croato è rientrato al Wolfsburg dopo il prestito al Torino: il club tedesco chiede 10 milioni di euro, contatti continui.

Altro profilo nel mirino dei partenopei è Ola Solbakken, attaccante di proprietà Bodo Glimt. Il calciatore è in scadenza di contratto gennaio 2023 e potrebbe presto liberarsi a costo zero. Sulle sue tracce c’è anche la Roma, ma non mancano le frizioni tra i due club. Il Napoli tenta lo sgambetto: servono 2,5 milioni di euro, proseguono i contatti tra le due società. Potrebbe essere il vice-Osimhen.

Il calciomercato estivo vedrà il Napoli impegnato alla ricerca di un rinforzo a centrocampo. Tra i profili sondati dal diesse Giuntoli c’è Nahitan Nandez, in uscita dal Cagliari. Secondo Rai Sport, i sardi hanno respinto al mittente la proposta di prestito con diritto di riscatto. Richiesto l’obbligo a 10 milioni di euro. Prima dell’assalto, necessaria la cessione di Diego Demme (nel mirino del Valencia). Attenzione anche al profilo di Emil Bohinen, reduce da sei mesi di altissimo livello con la maglia della Salernitana. Secondo Tuttosalernitana.com, gli scout azzurri hanno seguito da vicino il norvegese: non è da escludere un’offerta già nelle prossime settimane. Capitolo uscite, Koulibaly potrebbe restare: in scadenza 2023, il senegalese piace a Psg e Juventus, ma de Laurentiis non vorrebbe perderlo. Per questo motivo, i campani potrebbero aumentare l’offerta economica del prolungamento. Verso l’addio, invece, Adam Ounas: l’esterno algerino viene valutato 10 milioni di euro e piace a Torino e Monza.

