Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Cajuste piace al Neom 30 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, RISPUNTA ALEJANDRO GARNACHO

Il Napoli non sembra volersi fermare in questa finestra di calciomercato estivo e continua ad essere protagonista andando a caccia di giocatori che possano rafforzare i Campioni d’Italia in carica. Tuttavia, il direttore sportivo Manna, non per forza per demerito personale, non sta riuscendo a centrare tutti gli obiettivi prefissati come accaduto con Dan Ndoye.

Calciomercato Napoli News/ Sfumato Ndoye, ecco le alternative: Chiesa, Nusa, Grealish e... (29 luglio 2025)

L’esterno offensivo sta appunto lasciando il Bologna per andare a giocare in Premier League con il Nottingham Forest, società che ha battuto la concorrenza napoletana per appeal e soprattutto grazie al denaro proposto non soltanto al calciatore ma pure ai rossoblu. Il Napoli ragiona a questo punto su altri profili e ce n’è uno in particolare che sta tornando di moda in queste ore.

Calciomercato Napoli News/ L’ultima idea in attacco è Laurienté, Zerbin tra Pisa e Cremonese (28 luglio 2025)

Stiamo parlando di Alejandro Garnacho, ala sinistra naturale di proprietà del Manchester United con cui ha un contratto valido fino al 30 giugno del 2028. Il Nazionale argentino nato a Madrid rientra nella lista di quei calciatori che i Red Devils sono disposti a lasciar partire poichè non ritenuti indispensabile per il progetto di rinnovamento in programma con la nuova stagione sotto la guida del tecnico Ruben Amorim, avendo per esempio già lasciato andare Rashford al Barcellona.

Gli undici gol ed i dieci assist realizzati nell’ultima stagione non sono dunque sufficienti per convincere la dirigenza inglese a trattenere il ventunenne ancora a lungo ma la trattativa per portarlo ai piedi del Vesuvio si preannuncia tutt’altro che semplice. Già a gennaio il Napoli non era riuscito a completare questo affare a causa delle richieste provenienti dall’entourage del classe 2004 e bisognerà vedere se questa volta l’atteggiamento sarà differente.

Calciomercato Napoli News/ Ufficiale Milinkovic Savic con due in uscita, va via pure Zerbin (27 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OFFERTA DEL NEOM PER CAJUSTE

Mentre la Cremonese ha annunciato l’acquisto di Alessio Zerbin in maniera ufficiale con un comunicato, il Napoli potrebbe presto completare anche un’altra operazione di calciomercato in uscita. Nelle scorse ore è stata infatti presentata anche una proposta per l’acquisto del cartellino di Jens Cajuste proveniente da una società che milita nel campionato dell’Arabia Saudita. Il Neom Sports Club avrebbe appunto contattato i campani al fine di aggiudicarsi il centrocampista.

Prestato agli inglesi dell’Ipswich Town per la stagione 2024/2025, Cajuste ha giocato in trentatre occasioni con i britannici firmando pure un gol ed un assist, entrambi in Premier League. Stando alle indiscrezioni di Matteo Moretto, il Neom vorrebbe accaparrarselo per nove milioni di euro divisi in due di prestito oneroso più sette per il diritto di riscatto. La squadra neo promossa in Saudi Pro League starebbe dunque per mettere le mani su un calciatore che non dovrebbe rientrare nei piani dei partenopei per la nuova annata.