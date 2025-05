CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’EREDITA’ DI KVARA

Dopo l’addio di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli è alla ricerca di un degno sostituto per colmare il vuoto lasciato dall’esterno georgiano. L’eroe del terzo Scudetto ha lasciato la città partenopea in direzione Paris Saint Germain lo scorso inverno dopo un divorzio travagliato e burrascoso che ha lasciato profonde ferite soprattutto nel cuore dei tifosi napoletani. Tuttavia, dopo il suo addio, Kvaratskhelia non è mai stato adeguatamente sostituito. Nel corso del girone di ritorno Antonio Conte ha infatti dovuto fare di necessità virtù adattando sulla fascia sinistra Giacomo Raspadori e Leonardo Spinazzola.

Ora, dopo la vittoria del quarto Scudetto, per Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna è arrivato il momento di intervenire sul mercato per puntellare la squadra campione d’Italia. Dei colpi doverosi non solo sotto un punto di vista tecnico ma che devono rappresentare anche dei segnali da parte della società azzurra di voler tenere alta l’asticella delle competitività per tentare di bissare il successo di quest’anno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LA PISTA ZACCAGNI

Tra i nomi emersi nel Calciomercato Napoli per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia è da poco tornato in auge quello di Mattia Zaccagni. Capitano e leader tecnico oltre che morale della Lazio Zaccagni era già stato accostato al Napoli nel corso del mercato invernale. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club azzurro sarebbe tornato forte sull’esterno biancoceleste che risponderebbe perfettamente all’identikit tracciato per il prossimo esterno dei partenopei. Zaccagni non ha mai nascosto il suo legame con la maglia biancoceleste, ma la chiamata dei campioni d’Italia, unita alla possibilità di giocare la Champions League potrebbero spingerlo sempre di più verso il Vesuvio. Infatti non è da sottovalutare il fatto che la Lazio, proprio a causa di una sconfitta contro il Lecce all’ultima giornata, non giocherà le prossime coppe europee. Per questo Zaccagni potrebbe decidere di lasciare la Lazio prima della naturale scadenza del suo contratto prevista per il 2029.

La palla passa ora al patron laziale Claudio Lotito, chiamato a fissare il prezzo per il proprio gioiello. Nel frattempo, il Calciomercato Napoli continua a monitorare altri profili per rinforzare il reparto offensivo, valutando diverse opzioni sia in Italia che all’estero. La dirigenza azzurra è determinata a trovare il giusto sostituto per Kvaratskhelia, per continuare a competere ad alti livelli in campionato e anche in Champions League. I nomi oltre a Zaccagni sono vari, negli scorsi giorni si vociferava di un interessamento per Matias Soulè, mentre un’altra pista calde, anche se piuttosto costosa, potrebbe portare a Lookman, ormai in rottura con l’Atalanta. Un profilo più economico, anche se di uguale prestigio, sarebbe quello di Leroy Sanè, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Ora saranno cruciali i prossimi giorni per capire se l’interesse del Napoli per Zaccagni potrà concretizzarsi o meno in una vera e propria trattativa.