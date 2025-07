Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Osimhen il primo della lista 3 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSIMHEN, RASPADORI E NGONGE

Il calciomercato Napoli è alle prese con diversi nodi da sciogliere e diamo ora un’occhiata cominciando ad analizzare il reparto offensivo. I partenopei sembrano infatti destinati a salutare almeno tre calciatori davanti a cominciare da Victor Osimhen, il quale ha giocato lo scorso anno in prestito con il Galatasaray. Stando alle indiscrezioni più recenti provenienti dalla stampa inglese, il futuro del nigeriano potrebbe essere in Inghilterra.

Calciomercato Napoli News/ Un colpo a sorpresa in attacco! Noa Lang, è fatta per 30 milioni...

I rumors parlano infatti di un eventuale scambio con il Liverpool così che Darwin Nunez possa trasferirsi ai piedi del Vesuvio. Il ventiseienne uruguaiano è un profilo che piace parecchio al tecnico Antonio Conte, pronto a contare su di lui come nuovo centravanti da alternare al titolarissimo Romelu Lukaku. Attenzione però alla pista italiana, dato che Osimhen è nel mirino di una grande rivale.

Calciomercato Napoli News/ Di Vaio fa muro per due giocatori, non solo Rafa Marin in uscita (2 luglio 2025)

La Juventus sarebbe appunto attenta all’evolversi della situazione e lo stesso classe 1998 avrebbe a sua volta espresso parere positivo in merito a questa soluzione. I bianconeri devono però prima vendere Dusan Vlahovic e devono risolvere alcune situazioni come il prestito di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain, senza dimenticare che vorrebbero incassare qualcosa pure dalla partenza di Milik in direzione Arabia Saudita.

Gli altri attaccanti che potrebbero salutare il Napoli sono Giovanni Simeone e Cyril Ngonge. L’argentino è seguito con una certa insistenza dal Torino e la società preferirebbe cedere lui piuttosto che lasciar partire Giacomo Raspadori. Sempre in granata potrebbe finire pure lo stesso venticinquenne belga, con i piemontesi vicini a chiudere l’accordo nonostante le voci che lo volevano al Monaco.

Calciomercato Napoli News/ Ritorno di fiamma in attacco, Noa Lang in chiusura (1 Luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UFFICIALE RAFA MARIN AL VILLARREAL

Nel frattempo i dirigenti partenopei hanno ultimato una nuova operazione per il calciomercato Napoli in uscita con l’addio di un difensore. Il Villarreal ha infatti pubblicato l’annuncio ufficiale riguardante il tesseramento dello spagnolo Rafa Marin, tornato in Patri dopo appena una stagione in cui ha collezionato appena sei apparizioni in totale fra le varie competizioni disputate.

Il ventitreenne lascia i campani in prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Anche la stessa società del patron De Laurentiis ha confermato l’operazione facendo l’in bocca al lupo al classe 2002 che ha già fatto sapere di essere molto contento nell’affrontare questa nuova avventura. Cresciuto fra le giovanili del Siviglia e del Real Madrid, per Rafa Marin si tratta della seconda avventura nella Liga dopo aver già vestito la maglia dell’Alaves.