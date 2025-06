Calciomercato Napoli News: Kepa Arrizabalaga al posto di Meret

Dopo la vittoria dello scudetto ed essere riusciti a trattenere Antonio Conte sulla panchina azzurra, Aurelio De Laurentiis e la sua dirigenza preparano un calciomercato Napoli ricco di grandi nomi e colpi meno appariscenti ma importanti per rafforzare la squadra campione d’Italia per cercare di ripetere l’impresa fatta quest’anno. Giovanni Manna quindi lavorerà in difesa dove i numerosi problemi fisici di Buongiorno hanno messo in allarme il tecnico e il suo staff soprattutto per i sostituti non di livello, e in porta dove Meret non ha mai dato grosse garanzie.

Calciomercato Napoli News/ Rivoluzione ADL: dal Milan un super colpo e due big in uscita!

A difendere la porta del Napoli nella prossima stagione quindi potrebbe essere un nuovo giocatore e se fino a poco tempo fa il più gettonato era Milinkovic-Savic nelle ultime settimane sono cresciute le quotazioni di Kepa Arrizabalaga e Zion Suzuki. Il primo è il preferito ma da battere c’è la concorrenza del Bournemouth che vorrebbe acquistarlo dopo l’ottima stagione in prestito dal Chelsea, che comunque spara alto, il secondo invece piace ma il tecnico non sarebbe così sicuro di affidargli la porta della squadra campione d’Italia ad un’età così giovane e dopo una sola stagione di Serie A con il Parma.

Calciomercato Napoli News/ Fatta per un giovane difensore, due colpi dalla capitale?

Calciomercato Napoli News: Beukema, Gatti o Scalvini in difesa

In difesa invece il calciomercato Napoli ha attenzionato 3 profili che sembrano essere i più interessanti per tecnico e dirigenza e che non avrebbero un prezzo esagerato per le loro qualità, tutti e tre arriverebbero dalla Serie A e dovrebbero avere un costo intorno ai 30 milioni. Il primo giocatore della lista è Sam Beukema, l’olandese del Bologna che che in 35 partite giocate ha ricevuto 1 solo cartellino giallo, unico problema potrebbe essere l’interesse di tante squadre tra cui Inter, Liverpool e Manchester United che potrebbero innescare un’asta alzando così le richieste dei rossoblù.

Calciomercato Napoli News/ Dalla Germania il nuovo bomber: servono 40 milioni!

Il secondo nome nella lista del calciomercato Napoli invece è Federico Gatti, il futuro del giocatore alla Juventus è incerto, come per molti giocatori bianconeri, e la sua cessione potrebbe permettere di dare più spazio a Kelly, che è stato un grosso investimento fatto da Giuntoli, la cifra come detto sarebbe sempre intorno ai 30 milioni ma a lasciare qualche dubbio aggiuntivo è la sua capacità di giocare in una difesa a 4. Discorso simile anche per l’ultimo difensore ovvero Giorgio Scalvini, a cui però si aggiungono anche i dubbi relativi a brutti infortuni che ha subito nelle ultime stagioni.