Calciomercato Napoli News/ Tutto su Luis Enrique, e spunta il “Mister X” giapponese… (29 maggio 2023)

Adesso è ufficiale, o quasi: Aurelio De Laurentiis ha sciolto i dubbi sulla telenovela del calciomercato Napoli. Sarà anno sabbatico per Luciano Spalletti: le parole del presidente sono inequivocabili, del resto che si sarebbe consumato l’addio era quasi scontato da settimane e, dunque, il Napoli ripartirà con lo scudetto sul petto senza l’allenatore che ce lo ha ricucito dopo 33 anni. Una bella botta ovviamente, soprattutto per una società che aveva sognato con Maurizio Sarri, aveva sperato con Carlo Ancelotti ed era rimasta a metà del guado con Gennaro Gattuso: trovato finalmente l’allenatore vincente, i partenopei lo salutano quasi subito e ora devono provare a ripartire.

Con chi? Ne avevamo parlato nei giorni scorsi: il profilo individuato da De Laurentiis è quello di Luis Enrique, fermo dopo che la federazione spagnola lo ha sostituito con Luis De La Fuente. Semifinalista agli Europei, vincitore del Triplete con il Barcellona, già in Italia con la Roma, Luis Enrique sarebbe il tecnico per il quale il calciomercato Napoli sarebbe pronto a fare follie, accettandone anche il lauto ingaggio: De Laurentiis attende una risposta a giorni o settimane, naturalmente nel frattempo si tengono aperte altre porte ma per ora possiamo pacificamente dire che il Napoli stia scommettendo tutto su un assenso da parte di Luis Enrique.

IL NUOVO MISTER X

Intanto, il calciomercato Napoli si muove: tornando alle ultime dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, il primo acquisto per l’estate sarà un giapponese. Il presidente, come è nei suoi usi e costumi, non ha fatto nomi e allora bisogna provare a indagare. Il Napoli seguiva da vicino Daichi Kamada, ma il centrocampista dell’Eintracht è ormai promesso al Milan: difficile che si tratti di lui, restano dunque tre soluzioni alternative basandosi su quanto sappiamo, sempre che – naturalmente – non si tratti di qualche nome nuovo. Con Kim-Min Jae in uscita (direzione Manchester United) ci sono due centrali del Sol Levante che il Napoli sta osservando, e che giocano in Germania.

Il primo è Hiroki Ito dello Stoccarda, il secondo Ko Itakura del Borussia Monchengladbach: quest’ultimo è più esperto, ma certamente De Laurentiis potrebbe essere stuzzicato dall’idea di replicare il colpo Kim, e dunque c’è da mettere un punto di domanda sull’eventuale ballottaggio tra i due difensori. Andiamo invece in Spagna per un esterno offensivo che risponde al nome di Takefusa Kubo: passato dalle giovanili del Barcellona (dove era arrivato a 10 anni) e poi del Real Madrid, si è affermato nella Real Sociedad. Sappiamo che il Napoli molto probabilmente saluterà Hirving Lozano: Kubo potrebbe essere il futuro sulla corsia del tridente, ma anche qui possiamo solo ipotizzare in attesa che le trattative di calciomercato entrino nel vivo e il Mister X annunciato da De Laurentiis assuma un volto concreto…











