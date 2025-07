Calciomercato Napoli news: indiscrezioni e ufficialità riguardo i movimenti dell'estate. Ufficializzato l'ingaggio della punta. Intesa coi turchi 18 luglio

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, INTESA CON IL GALATASARAY

Il calciomercato Napoli è più che mai attivo a giudicare dalla serie di colpi messi a segno in successione dal direttore sportivo Manna. Il dirigente, con il benestare del Presidente e con l’aiuto dei suoi collaboratori, sta lavorando duramente per potenziare e sistemare l’organico su cui il tecnico Antonio Conte potrà contare nella prossima annata calcistica completando operazioni sia in entrata che in uscita.

In ottica partenze prosegue quindi la telenovela legata alla cessione di Victor Osimhen al Galatasaray con le parti che sembrano aver raggiunto un accordo dopo diversi giorni di trattative durante i quali nessuno pareva intenzionato a desistere dalla proprie richieste. L’attaccante nigeriano sembra quindi ormai prossimo al ritorno definitivo in Turchia.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero dunque accettato di versare i 75 milioni di euro fissati dal Napoli per il cartellino del calciatore in modo tale che i campani ricevano immediatamente 40 milioni mentre i restanti trentacinque verranno invece pagati in una o due rate entro la fine di giugno 2026.

Il ventiseienne di Lagos percepirà uno stipendio da 16 milioni di euro all’anno dopo aver rifiutato la proposta dell’Al Hilal che ammontava praticamente al doppio, ovvero 30 milioni a stagione. Il nuovo contratto che verrà firmato da Osimhen dovrebbe infine legarlo al Galatasaray fino al 2028 e quindi con durata triennale. A questo punto si attende l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare entro l’inizio della prossima settimana.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UFFICIALE LORENZO LUCCA

Nel frattempo il calciomercato Napoli sta sopperendo alle mancanze della rosa in attacco rendendo ufficiale l’acquisto di Lorenzo Lucca. Gli azzurri si sono infatti accordati con l’Udinese, dove sarebbe dovuto rimanere fino al 2028, per l’acquisto del centravanti che ha firmato un contratto valido sino al 30 giugno del 2030 da due milioni di euro netti a stagione. Ennesimo colpo dunque per i campani in chiave offensiva dopo aver tesserato De Bruyne ed avere anche messo le mani su Lang.

Nella giornata di ieri Lucca ha svolto le visite mediche di rito presso la Clinica Villa Stuart di Roma e adesso il suo passaggio al Napoli è diventato ufficiale come pure confermato dal comunicato emesso sul sito del club e dal tweet di benvenuto del patron Aurelio De Laurentiis. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso da nove milioni di euro con obbligo di riscatto pattuito a 26 milioni.