Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Turi e Contini in partenza 27 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PARTONO CONTINI E TURI

Il Napoli continua a rubare la scena alle altre società che militano in Serie A se si parla di calciomercato estivo. Nella giornata di ieri i campani hanno infatti messo a segno l’ennesima operazione in entrata aggiudicandosi un nuovo portiere, ovvero Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore ha dunque lasciato il Torino come si legge nel comunicato ufficiale emesso dal club di Urbano Cairo.

Il serbo si trasferisce ai peidi del Vesuvio a titolo temporaneo con obbligo di riscatto per una cifra pari a 21,5 milioni di euro. Il ventottenne in maglia granata ha raccimolato ben centocinquantotto presenze totali distribuite fra le varie competizioni disputate subendo centosessantatre reti e mantenendo la propria porta inviolata in cinquantadue occasioni.

Dopo aver giocato a titolo temporaneo pure per la Spal e per l’Ascoli, adesso Milinkovic-Savic si andrà a giocare il posto da titolare con Alex Meret mettendosi agli ordini del tecnico Antonio Conte. Questo arrivo sottolinea ulteriormente come il Napoli si appresti a cedere altri due calciatori in quel ruolo visto che sia Claudio Turi che Nikita Contini sarebbero in partenza.

Il primo, ventenne originario di Bari, ha saputo distinguersi con la formazione Primavera con cui la scorsa stagione ha evitato di subire reti in sette partite su ventuno gare disputate, venendo comunque battuto in diciassette occasioni. Adesso per Turi potrebbe aprirsi la porta per un’esperienza da vivere in prestito altrove ma prima sarà necessario rinnovarne il contratto. Chi potrebbe invece dire addio una volta per tutte è l’italoucraino, pure lui in scadenza tra un anno e quindi a giugno del 2026, considerando che nelle ultime due stagioni ha raccolto una sola presenza.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ZERBIN VERSO LA CREMONESE

Sempre ragionando sulle cessioni, c’è un altro calciatore che sta per salutare il Napoli durante questa finestra di calciomercato. Si tratta di Alessio Zerbin, rientrato ufficialmente alla base da inizio luglio dopo aver trascorso qualche mese in prestito al Venezia. Sotto contratto fino al 2028, Zerbin non ha lasciato il segno con i lagunari che sono pure retrocessi al termine dell’ultima annata calcistica. L’ala classe 1999 non è stato infatti in grado di andare oltre un solo gol ed appena due assist in diciotto apparizioni con i veneti, senza dunque attirare l’attenzione del Napoli.

Il destino di Zerbin semba però essere sempre in Serie A dato che su di lui è piombata la neo promossa Cremonese. I lombardi se lo stanno aggiudicando in queste ore dopo aver battuto la concorrenza di un’altra compagine appena salita dal campionato cadetto come il Pisa. In caso di salvezza, i grigiorossi pagheranno ai partenopei 2 milioni di euro più uno di bonus per l’obbligo di riscatto.