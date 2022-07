CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ufficiale Ostigard, il ds.Giuntoli: “Dybala e Mertens…”

Calciomercato Napoli news, le parole del direttore sportivo Giuntoli

Il calciomercato sta portando diversi volti nuovi al Napoli che ha però anche salutato alcuni calciatori. Intervenuto in occasione della presentazione di Leo Ostigard, il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha fatto il punto della situazione spiegando, come riporta Tuttomercatoweb.com: “Kim Min-Jae è un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri. E basta. Non posso dire di più. Cercate di capire, abbiamo anche altre situazioni, stiamo facendo delle valutazioni approfondite per poi affondare. Io sono sempre fiducioso, su tutti. Sono passati dieci giorni da quando vi ho parlato di opportunità per Dybala. Col passare del tempo pensavamo potesse essere un’opportunità. Ci abbiamo parlato, con i suoi agenti e non con lui, ma abbiamo capito che per noi non era un’opportunità e probabilmente l’ha capito anche lui, che noi non lo siamo per lui.”

Kim Min-Jae al Napoli?/ Calciomercato: controsorpasso sul Rennes, contatti in Turchia

Il dirigente azzurro ha poi proseguito aggiungendo: “Koulibaly per noi era incedibile. Vi dissi anche che siamo stati 1-2 mesi a parlarci tutti i giorni, provando in tutti i modi a convincerlo. Gli abbiamo fatto un’offerta altissima per i tempi nostri. Noi vogliamo tornare ad essere una società virtuosa, che per la città deve essere un orgoglio perché è segno di grande progetto e di longevità. Volevamo in tutti i modi trattenerlo. L’altra volta vi dissi che aveva preso tempo, ma ho fatto un’omissione: ci aveva già detto che non voleva rimanere, ma io ho provato fino alla fine a difenderlo, a coccolarlo, ci abbiamo provato fino alla fine a trattenerlo ma non è stato possibile. Siamo dispiaciuti, ma il Napoli andrà avanti, abbiamo una squadra forte, di giovani molto bravi, e siamo fiduciosi per il futuro. Mertens e De Laurentiis hanno un rapporto diretto. Ci ha parlato lui in passato, poi ciò che succederà in futuro non si può sapere. Dries è un capitolo a parte del Napoli, non è paragonabile agli altri.”

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Deulofeu si avvicina, Spalletti: "Mi fido del club"

Calciomercato Napoli news, ufficiale l’arrivo di Ostigard per la difesa

Il Napoli in questa sessione di calciomercato estivo ha ceduto Koulibaly al Chelsea ma in difesa nel frattempo è arrivato Leo Ostigard dal Brighton, come si legge nel comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Leo Skiri Østigard dal Brighton & Hove Albion FC.”

Sempre al sito della società Ostigard ha dichiarato: “Sono molto contento di essere a Napoli, in una squadra forte e in un Club prestigioso. È un grande sogno per me giocare qui. Quando sono venuto a Napoli da avversario sono rimasto molto impressionato dallo stadio, dai tifosi e dalla città. Adesso sono molto felice di poter giocare in azzurro. Il mio ruolo? Posso giocare sia a sinistra che a destra, sarà il mister a decidere. L’avversario più forte che ho affrontato? Sicuramente Osimhen. L’obiettivo è quello di vincere perché il Napoli è un top Club e l’ambizione è sempre alta.”

Deulofeu al Napoli?/ Calciomercato, l'Udinese avrebbe accettato l'offerta dei campani

© RIPRODUZIONE RISERVATA