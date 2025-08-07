Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Via Simeone e Cajuste 7 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, CEDUTI SIMEONE E CAJUSTE

Il Napoli è una delle società che si sta muovendo maggiormente in questa finestra di calciomercato estivo e pure la giornata odierna di venerdì 7 agosto non sembra certo fare eccezione. Dopo essersi mossi parecchio con movimenti in entrata, i dirigenti partenopei hanno completato nelle ultime ore anche due operazioni in uscita lasciando partire dei calciatori destinati a non giocare quasi mai da titolari.

La prima cessione conclusa dai partenopei è quella di Jens Cajuste, il quale è tornato all’Ipswich Town dove ha giocato in prestito nella passata stagione. Nonostante la retrocessione in Championship dalla Premier League, lo svedese ha deciso di tornare in Inghilterra con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati traguardi prefissati.

La seconda, quella che fa decisamente più rumore, è quella di Giovanni Simeone al Torino. L’argentino ha accettato il trasferimento in granata sempre con la formula del prestito con obbligo di riscatto se sarà soddisfatta la condizione prestabilita al momento della trattativa, firmando il nuovo contratto che diventerà poi valido fino al 30 giugno del 2028.

Se da un lato Cajuste lascia il Napoli con soli due assist all’attivo in trentacinque presenze tutte collezionate nel 2023/2024, dall’altro Simeone potrebbe invece far rimpiangere il suo addio dopo i quattordici gol ed i quattro passaggi vincenti per i compagni firmati nelle 103 apparizioni complessive raccolte coi partenopei. La prospettiva di vivere un’altra annata da subentrato di lusso è stata decisiva per convincere il Cholito a salutare i campani andando a caccia di un posto da titolare in Piemonte, oltre ad una possibile convocazione per i Mondiali 2026.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ROWE CONTESO ALL’ATALANTA

Detto di Simeone, il calciomercato Napoli sta provando in ogni caso ad aggiungere ancora qualcosa al suo reparto offensivo in questo agosto di calciomercato. Il direttore sportivo Manna sta tenendo in considerazioni diversi nomi che potrebbero essere utili all’attacco del tecnico Antonio Conte e tra questi profili figura anche quello di Jonathan Rowe. Fresco di successo agli Europei Under 21 con l’Inghilterra, Rowe ha un contratto valido con l’Olympique Marsiglia fino a giugno del 2029.

Se vorrà aggiudicarselo, il Napoli dovrà però battere la concorrenza rappresentata dall’Atalanta, che sta valutando come tutelarsi nel caso in cui dovesse realmente cedere Ademola Lookman, cercato dall’Inter ed accostato all’Atletico Madrid dopo i rumors che vedevano pure il club di De Laurentiis sulle sue tracce. Nella sua prima ed unica stagione coi francesi di mister De Zerbi, Rowe ha siglato tre reti e quattro assist nelle trenta volte che è sceso in campo.