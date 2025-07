Calciomercato Napoli News, l'esterno olandese è sempre più vicino al "sì" definitivo al club campano. Kean in vantaggio su Lucca come punta (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPRINT PER NOA LANG

Il calciomercato Napoli è ad un passo dal terzo colpo di questa campagna acquisti. Dopo Marianucci dall’Empoli e De Bruyne dal Manchester City, la società campione d’Italia è vicinissima a chiudere anche Noa Lang. L’attaccante olandese del PSV, secondo Gianluca Di Marzio, potrà presto indossare la maglia azzurra dei campani. Questo poiché le due società sono riuscite a trovare l’accordo sulla base di 25 milioni più 5 di bonus.

L’obiettivo di Manna è quello di portarlo sotto l’ombra del Vesuvio già al termine di questa settimana, facendo svolgere al giocatore le visite mediche. In caso contrario, l’importante per Conte sarà averlo a disposizione prima del ritiro.

CALCIOMERCATO NAPOLI, KEAN IN VANTAGGIO SU LUCCA

Il calciomercato Napoli cerca l’attaccante centrale. Oltre a Romelu Lukaku, i partenopei vorrebbe un’altra punta di livello con Moise Kean che potrebbe arrivare in Campania in virtù della clausola rescissoria di 52 milioni di euro. Considerando che per Lucca ce ne vogliono 40, secondo le richieste dell’Udinese, il Napoli a questo punto preferirebbe fare uno sforzo in più per portarsi a casa il vice-capocannoniere del campionato ovvero l’ex Juventus e PSG.

Per Nunez c’è ancora distanza e probabilmente l’unico modo per accelerare la questione è quello di cedere Victor Osimhen. Non sarà facile però vendere il nigeriano in tempi brevi poiché sembra che lui stesso stia prendendo tempo per decidere la sua prossima avventura definitiva.