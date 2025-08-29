Calciomercato Napoli - Gli azzurri vogliono chiudere il prima possibile il discorso Hojlund ma occhio fino alla fine per difesa e centrocampo.

Calciomercato Napoli, la priorità resta la punta

Sono ore decisive per chiudere e il calciomercato Napoli è legato indissolubilmente al centravanti danese Rasmus Hojlund. Da qualche giorno si parla di trattativa ormai in chiusura e che l’ex Atalanta è stato individuato come il prescelto per sostituire Lukaku, ai box per infortunio. Si parlava di affare in chiusura ma ora – purtroppo per i tifosi azzurri – ci sono state complicazioni.

Secondo alcune indiscrezioni il Lipsia è piombato sul giocatore ed avrebbe presentato un’offerta leggermente più alta sia al club che al giocatore. Ora lo United chiede agli azzurri di pareggiare mentre il Napoli spera nella decisione di Hojlund, comunque ancora vicino. Nelle prossime ore – come riporta Ivan Zazzaroni – ci dovrebbe esserci la chiusura, in un senso o nell’altro.

In questo momento non sono prese neanche in alternativa possibili sostituti e il Napoli resta ottimista per acquistare il giocatore. Intanto però il mercato non è fermo e come riporta il giornalista Ciro Troise c’è stata un’offerta del Werder Brema per Ambrosino, prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e gli azzurri hanno dato un secco e deciso no.

Calciomercato Napoli, in uscita il giocatore

Arrivano importanti novità anche in uscita e il calciomercato Napoli vede l’addio imminente del terzino azzurro Zanoli che dovrebbe andare via a titolo definitivo all’Udinese, una trattativa di circa 6 milioni di euro. Occhio a possibili ritorno di fiamma anche per Juanlu del Siviglia, situazione che deve essere monitorata fino a fine mercato.

Gli spagnoli chiedono 20 milioni e il Napoli ha alzato l’offerta fino a 18, al momento c’è stallo ma occhio anche perchè il Siviglia ha chiuso nelle ultime ore per Azpilicueta, un giocatore di ruolo terzino destro. Si allontanano invece i rumors riguardo il centrocampista Mainoo, sogno di mezza estate dei tifosi partenopei.

Il Manchester United non vuole assolutamente cedere il giocatore e chiede circa 60 milioni di euro per il suo cartellino, sul giocatore ci sono vari club italiani ed europei ed occhio al mercato con possibile affare in prestito nelle ultime ore di mercato. Affievolita invece la pista che porta a Brescianini, al momento non una priorità degli azzurri (Agg. Mario Tramo)