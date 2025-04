CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: QUALE FUTURO PER FRANK ANGUISSA?

Frank Anguissa è un giocatore fondamentale per il Napoli e di conseguenza è quindi inevitabile che il futuro del centrocampista camerunese classe 1995 sia al centro dell’attenzione anche per quanto riguarda il calciomercato Napoli. La situazione si è fatta delicata perché il contratto di Anguissa è vicino alla scadenza e quindi la società deve muoversi senza margini d’errore se vorrà trattenere uno dei calciatori decisivi per lo scudetto di Luciano Spalletti, ancora oggi fondamentale a centrocampo anche per Antonio Conte.

Oggi, venerdì 18 aprile 2025, l’edizione del Corriere dello Sport in edicola si sofferma con un articolo proprio sul futuro di Frank Anguissa al Napoli: in realtà la società si è già mossa, con il prolungamento del contratto fino al 2027 grazie all’opzione unilaterale attivata dal club.

Dal punto di vista formale, quindi, l’accordo in scadenza al 30 giugno di quest’anno è già stato prolungato di altre due stagioni, eppure non è ancora scritta la parola “fine” sulla vicenda e quindi bisogna ancora analizzare le possibilità per il futuro agonistico di Frank Anguissa. Al di là di questa clausola, che allunga il suo accordo di due stagioni, le certezze sulla sua permanenza in maglia azzurra non sono così definitive.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE INSIDIE ARRIVANO DALL’ARABIA SAUDITA

Infatti, secondo la ricostruzione del CorSport, servirebbe ancora un vero accordo per giungere a un rinnovo a lungo termine e questo tema caldo per il calciomercato Napoli sarà affrontato solamente al termine della stagione, dal momento che Frank Anguissa e tutti i suoi compagni per ora devono pensare solamente al grande obiettivo dello scudetto, che porterebbe il Napoli di questi anni al livello del ciclo degli anni Ottanta con Diego Armando Maradona. Nei giorni scorsi si è parlato dell’interessamento del Monaco, ma il vero pericolo potrebbe arrivare da una pista più esotica.

Ci sono infatti club dell’Arabia Saudita fortemente interessati al centrocampista dei partenopei e naturalmente, quando ci sono di mezzo gli arabi, bisogna anche tenere presente la tentazione costituita da stipendi altissimi, specie per un giocatore come Frank Anguissa, che a novembre compirà 30 anni e quindi potrebbe essere a uno degli ultimi contratti “gustosi” della carriera. Curiosamente, la tentazione di monetizzare potrebbe essere più forte in caso di secondo scudetto, ma per adesso si deve pensare appunto al tricolore…