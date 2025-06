Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Gli azzurri seguono almeno tre giocatori inglesi

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, POSSIBILE SCAMBIO COL LIVERPOOL

Il calciomercato Napoli è in fibrillazione a giudicare dalle indiscrezioni che emergono in questi giorni precedenti l’inizio ufficiale della finestra di trattative estiva. Salutato in maniera informale De Bruyne, i Campioni d’Italia in carica non si vogliono certo accontentare e le mosse importanti non si fermano quindi al solo tesseramento del belga, liberatosi a parametro zero dal Manchester City dopo un’avventura durata dieci anni.

I dirigenti del calciomercato Napoli sono sempre alle prese con il caso riguardante la cessione di Victor Osimhen, passato al Galatasaray in prestito quest’anno e destino a non proseguire ulteriormente la sua carriera ai piedi del Vesuvio. Stando ai rumors delle scorse ore, per il nigeriano si starebbero aprendo le porte della Premier League dove interesserebbe al Liverpool.

I Reds, a loro volta Campioni d’Inghilterra, vogliono puntare ancora più in alto nella prossima annata calcistica ed il ventiseienne di Lagos sarebbe il profilo ideal per migliorare il reparto avanzato. Nella trattativa i britannici potrebbero inoltre inserire due contropartite molto più che utili agli azzurri sempre ragionando sull’attacco del prossimo futuro.

Pur di aggiudicarsi Osimhen, il Liverpool starebbe valutando la possibilità di comprendere nell’affare pure i cartellini di Darwin Nunez, centravanti uruguaiano, che di Federico Chiesa, pronto a tornare in Italia non avendo sfondato agli ordini di mister Arne Slot che non lo ha appunto quasi mai impiegato se non in avvio di stagione. Valutato Osimhen 75 milioni di euro, il Liverpool ne chiederebbe invece 50 per il venticinquenne Nunez, che ha firmato 7 reti ed altrettanti assist 47 presenze totali collezionate nel 2024/2025.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SANCHO E NON SOLO DALL’INGHILTERRA

Il calciomercato Napoli guarda dunque in casa Liverpool ma i campani sono interessati pure a diversi giocatori inglesi. Nelle score ore è infatti ad esempio emerso in maniera evidente il gradimento del Napoli nei confronti di Jadon Sancho, di ritorno al Manchester United dopo la parentesi vissuta in prestito al Chelsea che ha deciso appunto di non riscattarlo. L’ostacolo per aggiudicarsi Sancho è senz’altro rappresentato dal costo dello stipendio del calciatore che percepisce 15 milioni di euro all’anno, una cifra spropositata in confronto all’apporto fornito ai Red Devils.

Un altro che mister Antonio Conte vorrebbe allenare magari con gli stessi risultati ottenuti con McTominay è Callum Hudson-Odoi, ventiquattrenne del Nottingham Forest. Ala sinistra naturale di origini ghanesi, Hudson-Odoi è però finito anche nel mirino della Roma che potrebbe provare a contenderlo agli azzurri. Infine, non bisogna certo dimenticare Ademola Lookman dell’Atalanta il quale gioca per la Nazionale nigeriana pur essendo nato a Wandsworth, un quartiere di Londra. Strapparlo ai bergamaschi della famiglia Percassi non sarà facile e bisognerà in questo caso battere la concorrenza rappresentata dalla Juventus.