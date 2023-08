CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Veiga erede di Zielinski. Mario Rui più lontano (8 agosto 2023)

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato estivo alla ricerca di nuovi innesti per la rosa del nuovo tecnico Rudi Garcia. Dopo aver ufficializzato l’arrivo dal Bragantino del difensore centrale Natan Bernardo de Souza il club partenopeo concentra la sua attenzione sul centrocampo. In cima alla lista dei possibili arrivi c’è il nome di Teun Koopmeiners dell’Atalanta, un obiettivo che resta saldamente nel mirino della società. Ma non è l’unico centrocampista nel mirino del calciomercato del Napoli.

Osimhen, dalla Nigeria: "Accordo con l'Al-Hilal: 40 milioni a stagione"/ Il Napoli: "chiedete a lui..."

Infatti, il club ha fatto un’offerta ufficiale per Gabri Veiga, talentuoso centrocampista spagnolo di soli 21 anni, in forza al Celta Vigo. Secondo quanto riportato, il Napoli ha proposto 30 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma il Celta Vigo continua a volerne 40, cifra corrispondente alla sua clausola rescissoria. Nonostante il gap tra le richieste delle due squadre, le trattative proseguiranno per cercare di trovare un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

Calciomercato Napoli news/ Quasi fatta per Natan, accelerazione importante dopo che... (5 agosto 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MARIO RUI MEDITA L’ADDIO

Tuttavia, il Napoli dovrà fare i conti anche con possibili cessioni. Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino Mario Rui avrebbe chiesto di essere venduto. La situazione è legata alle difficoltà nel rinnovo del suo contratto, e sembra che il giocatore abbia manifestato una certa insoddisfazione. L’agente di Rui, Mario Giuffredi, ha comunicato al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e all’allenatore, Rudi Garcia, la volontà del giocatore di lasciare il Napoli in caso di un’offerta di calciomercato adeguata.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Addio Danso e Castrovilli, si accelera per Karlsson (4 agosto 2023)

Sul terzino portoghese è particolarmente attenta la Lazio, che sta cercando un esterno sinistro basso e sta monitorando varie situazioni sul mercato. In definitiva, il Napoli si sta muovendo con decisione sul calciomercato in entrata e uscita, cercando di rinforzare la squadra e allo stesso tempo affrontando possibili richieste di cessione da parte dei suoi giocatori. Resta da vedere come si evolveranno le trattative considerando anche la situazione Osimhen, alle prese con una maxi-offerta araba che potrebbe far vacillare il capocannoniere dell’ultimo campionato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA