Calciomercato Napoli News/ Verdi e Mario Rui verso il Torino (Ultime notizie)

Il calciomercato Napoli in questi primissimi giorni di luglio è pronto a decollare: si parla anche e soprattutto di cessioni, perchè l’acquisto di Kostas Manolas e quello probabile di James Rodriguez (o di Hirving Lozano, la sensazione è che uno dei due arriverà) servirà anche mettere qualcosa nelle casse della società. Abbiamo parlato in precedenza di come i due terzini Elseid Hysaj e Mario Rui siano sul piede di partenza: se l’albanese potrebbe seguire per la terza volta Maurizio Sarri, e dunque trasferirsi alla Juventus, il portoghese è finito nel mirino del Torino: Urbano Cairo infatti potrebbe presentare un pacchetto da 30 milioni di euro per accaparrarsi lui e Simone Verdi, che sarebbe un ritorno in granata. La strategia è chiara: Aurelio De Laurentiis ha chiesto 25 milioni per il solo Verdi, il presidente del Torino spera di ottenere uno sconto arrivando a due giocatori anche se la crescita di Mario Rui, che ha raggiunto anche la nazionale, merita sicuramente di essere riconosciuta a livello economico. Sarà dunque interessante valutare quello che succederà, e se il Napoli accetterà questa offerta di calciomercato che è comunque molto interessante.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: INGLESE IN USCITA

Un altro giocatore che il calciomercato Napoli progetta di vendere è Roberto Inglese: rientrato ufficialmente dal prestito al Parma, l’attaccante ha fatto bene ma Carlo Ancelotti evidentemente non lo considera il profilo giusto per rappresentare il vice di Arkadiusz Milik. In più, per lui potrebbe essere raccolto un bel tesoretto: infatti sarebbero almeno tre, come riporta La Gazzetta dello Sport, le squadre che sarebbero interessate all’acquisto. L’Atalanta è quella che si era mossa per prima, già nel corso della passata stagione; tuttavia l’arrivo di Luis Muriel e quello sempre più probabile di Joao Pedro hanno indicato un rallentamento nell’operazione, anche perchè il Napoli valuta addirittura 30 milioni il cartellino del suo centravanti. Tra le altre squadre che potrebbero inserirsi nella corsa ci sono Bologna e Fiorentina: attenzione in particolar modo ai viola, che faranno cassa dalle cessioni di Jordan Veretout (al Milan, o magari alla Roma) e Marco Benassi (ad un passo dal Genoa) e poi eventualmente avranno il tesoretto giusto per andare all’assalto di Inglese, dal quale potrebbero ripartire.

