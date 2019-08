Calciomercato Napoli News/ Verdi resta, ma sono tre a partire! (ultime notizie)

Alla fine del calciomercato il Napoli potrebbe anche decidere di trattenere Simone Verdi. Il calciatore ex Bologna ha giocato poco nell’ultima stagione, ma rimane un esterno d’attacco fantasioso e in grado di fare la differenza quando si accende. Su di lui c’era il forte pressing del Torino che lo avrebbe riabbracciato, anni dopo il suo addio, molto volentieri. Di una situazione che stenta a decollare è sembrato insofferente il presidente dei granata Urbano Cairo. Ai microfoni di Sky Sport il numero uno dei piemontesi ha sottolineato: “Per Simone Verdi ci siamo mossi e abbiamo fatto i nostri tentativi, ma abbiamo anche delle alternative importanti“. Un ultimatum che fa pensare a un Napoli costretto a trattenere un giocatore ormai finito ai margini della rosa.

Calciomercato Napoli News, tre calciatori in partenza

Si parla soprattutto di uscite per quanto riguarda il calciomercato del Napoli che nelle prossime ore potrebbe portare a tre cessioni non di poco conto. Secondo SportItalia Ounas sembra destinato a vestire la maglia del Nizza con la società azzurra che pare però pronta a cederlo solo in prestito secco. C’è poi la Fiorentina che sembra davvero molto vicina all’acquisto di Vlad Chiriches. Il rumeno ha perso molto terreno con l’arrivo di Kostas Manolas nonostante l’addio di Raoul Albiol. Secondo la Rai i viola di Commisso sarebbero pronti a tirare fuori tre milioni di euro. Ciro Venerato a FirenzeViola ha parlato dei dettagli dell’operazione, aggiungendo come su Lorenzo Tonelli ci siano Brescia, Lecce e Parma. Sono diversi dunque i colpi in uscita che potrebbero portare anche a un bel colpo finale.

