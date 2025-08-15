Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. I friulani vogliono Cheddira 15 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ANDY DIOUF PER IL CENTROCAMPO

Uno dei settori in cui il Napoli vorrebbe sistemarsi maggiormente è senza dubbio il centrocampo stando alle indiscrezioni di calciomercato emerse in questi giorni. Gli azzurri volevano accaparrarsi Fabio Miretti dalla Juventus, che non lo ritiene indispensabile, ma il calciatore si è infortunato durante l’amichevole disputata contro la Next Gen.

Video Napoli Olympiakos (2-1)/ Highlights e gol: Conte vince e impressiona (amichevole 14 agosto 2025)

Questo evento sta dunque spingendo i partenopei a virare su altri profili per potenziare la linea mediana e fra i vari nomi emersi di recente quello su cui il club di De Laurentiis sembra voler scommettere sarebbe quello di Andy Diouf. Sotto contratto con il Lens fino al 30 giugno del 2028, il francese rappresenta una soluzione interessante per il Napoli.

Calciomercato Napoli News/ Colpo Chiesa a fine mercato, un bomber verso l'addio (14 Agosto 2025)

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Rennes, con cui ha poi esordito tra i professionisti, Diouf ha avuto modo di maturare esperienza trascorrendo anche una stagione in Svizzera, quando ha vestito la maglia del Basilea. Nelle due stagioni passate coi giallorossi ha invece firmato due reti ed altrettanti assist in sessantasette apparizioni complessive.

I rappresentanti del Napoli avrebbero già avviato i dialoghi per provare a definire questo trasferimento e ci sarebbe in programma pure un altro incontro per portare avanti una trattativa che occorre chiudere al più presto visto l’imminente avvio ufficiale del 2025/2026. Più defilati infine rimangono altri profili come quello di Yunus Musah del Milan.

Calciomercato Napoli News/ Spuntano altri tre centrocampisti, l'analisi di mister Conte (14 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L’UDINESE VUOLE CHEDDIRA

Il calciomercato Napoli prosegue le proprie riflessioni su come potenziare ulteriormente l’organico in varie zone del campo ma sembra aver deciso il da farsi soprattutto in attacco. Aspettando di capire se si riuscirà o meno a mettere le mani su un altro esterno offensivo, i nerazzurri hanno scelto di puntare su Lukaku, Lucca ed Ambrosino come centravanti, liberando un altro elemento presente nella rosa a disposizione di Conte.

Stiamo parlando di Walid Cheddira, centravanti in grado di svariare pure sulle ali appena tornato dal prestito vissuto con l’Espanyol. Gli spagnoli non hanno cercato di trattenere l’ex Frosinone che adesso potrebbe restare comunque a giocare in Serie A visto l’interesse espresso nei suoi confronti dall’Udinese. Legato ai campani fino al 2028, l’italomarocchino avrebbe espresso un parere positivo verso il trasferimento in Friuli ed i rumors raccontano che il Napoli parlerà presto coi bianconeri, da cui hanno prelevato Lorenzo Lucca, per definire la formula ed il costo dell’operazione.