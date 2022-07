CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Visite mediche per Kim Min-Jae, la richiesta di Raspadori

Calciomercato Napoli news, è il giorno di Kim Min-Jae in azzurro

In questa sessione di calciomercato estivo i dirigenti del Napoli hanno il loro bel da fare per provare a sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti in vista della stagione che sta per cominciare. In difesa gli azzurri devono fare i conti con la cessione di Kalidou Koulibaly al Chelsea e per sostituire al meglio il senegalese i campani hanno trattavo con il Fenerbahçe il sudcoreano Kim Min-Jae, arrivato oggi in Italia per effettuare le visite mediche di rito prima della firma sul nuovo contratto.

Avvistato presso la clinica Villa Stuart di Roma, il venticinquenne dovrebbe poi raggiungere il resto della squadra azzurra presso il ritiro di Castel di Sangro dove avrà modo di conoscere l’allenatore Luciano Spalletti ed i nuovi compagni per l’avventura italiana che lo attende. Pagata la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, al Napoli Kim ne avrà un’altra da 50 milioni che sarà valida dopo due anni e firmerà un contratto quinquennale fino al 2027 da 2,5 milioni di euro più bonus.

I dirigenti del Napoli sono impegnati su più fronti in questa finestra di calciomercato. In attacco Petagna potrebbe andare al Monza ed il presidente De Laurentiis ha ammesso l’interesse nei confronti di Giovanni Simeone del Verona. Tuttavia, il nome di Giacomo Raspadori del Sassuolo è salito alla ribalta negli ultimi giorni e, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il giocatore averebbe chiesto un contratto da 3 milioni di euro a stagione per lasciare i neroverdi, che gli garantiscono attualmente 800 mila euro all’anno. Il prezzo per il suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro ed il Sassuolo, ceduto Scamacca al West Ham, non ha fretta di venderlo.

