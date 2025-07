CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO SU OSIMHEN E LUCCA

Il tormentone relativo alla partenza di Victor Osimhen continua a tenere banco se si parla di calciomercato Napoli. Il nigeriano sembra essere orientato verso la permanenza al Galatasaray, dove ha già giocato in prestito nella passata stagione, ma i turchi non hanno ancora raggiunto l’intesa con il club partenopeo per la formula del trasferimento. Intanto l’Al-Hilal continua ad augurarsi che il centravanti accetti la proposta di giocare in Arabia Saudita.

I dirigenti del calciomercato Napoli campana gradirebbero ottenere la promessa ufficiale di una percentuale sulla futura rivendita del calciatore, oltre a ricevere 40 milioni di euro subito più altri 35 nel 2026 così da coprire la richiesta effettuata, che corrisponde inoltre al prezzo fissato dalla clausola rescissoria. La squadra guidata in panchina da Simone Inzaghi non avrebbe problemi a coprire per intero questa cifra.

I giallorossi preferirrebbero invece non dover sborsare altro denaro nei prossimi anni una volta definito l’affare e distribuire il versamento dei 35 milioni previsti con la seconda parte del pagamento fino al 2027. L’uscita di Osimhen lascia in ogni caso il tecnico Conte senza una punta ed è per questa ragione che il Napoli sta provando a chiudere con l’Udinese per Lorenzo Lucca.

Lo stesso ventiquattrenne della Nazionale italiana avrebbe dato il proprio gradimento per trasferirsi ai piedi del Vesuvio, andando così a percepire poco più di due milioni di euro all’anno. Resta da convincere i friulani, ai quali spetterebbero 35 milioni di euro divisi in 9 milioni di prestito oneroso più altri 26 milioni di euro per l’obbligo di riscatto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VISITE MEDICHE PER LANG

Nel frattempo il calciomercato Napoli è alle prese con il tesseramento di Noa Lang proprio in queste ore. Il calciatore arriva dal PSV di Eindhoven per 25 milioni di euro più due di bonus, oltre al 10% del ricavato dalla futura rivendita. I biancorossi avranno così modo di guadagnarci ulteriormente se l’olandese verrà ceduto dai partenopei nei prossimi anni.

Nella giornata di oggi, 15 luglio, Lang si è recato presso la Clinica Villa Stuart, a Roma, per svolgere le visite mediche di rito e quindi apporre nero su bianco la firma sul nuovo contratto che lo legherà al Napoli per le prossime quattro stagioni. Intanto anche un altro volto nuovo come Kevin De Bruyne sta svolgendo dei test fisici presso Castel Volturno in attesa di vederlo in campo nei primi impegni in programma con le amichevoli estive.