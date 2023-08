CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Wendel, si può fare! Lozano in Usa, corsa contro il tempo (2 agosto 2023)

Il calciomercato estivo continua a riservare sorprese e colpi di scena, e il Napoli si trova al centro dell’attenzione con trattative importanti e decisioni da prendere riguardo a giocatori chiave della rosa. Dopo aver riportato l’interesse del Flamengo per Wendel dello Zenit e sul fatto che il Napoli fosse rimasto alla finestra per capire se ci fossero i presupposti per mettere davvero le mani sul centrocampista brasiliano, una nuova svolta nella trattativa di calciomercato sembra aver cambiato le carte in tavola.

Secondo quanto riportato dalla fonte Coluna do Fla, il Flamengo avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa per Wendel. Il club brasiliano aveva inizialmente offerto 15 milioni di euro allo Zenit per il centrocampista, aumentando poi l’offerta fino a toccare i 16,8 milioni di euro. Tuttavia, la squadra russa ha rifiutato l’offerta, portando il Flamengo a ritirarsi dalla trattativa. Con la finestra di calciomercato in Brasile che si chiude domani, il Napoli sembra essere ora in vantaggio nella corsa per convincere lo Zenit a vendere Wendel, con un’offerta già arrivata di 25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL TEMPO STRINGE PER IL CHUCKY

Nel frattempo, un altro tema delicato per il calciomercato del Napoli è legato al futuro di Hirving Lozano. L’esterno messicano ha il contratto in scadenza tra dieci mesi, e il presidente De Laurentiis è deciso a prendere una decisione definitiva per il suo futuro. Il Napoli pretende che “Chucky” trovi una soluzione al più presto, che sia un rinnovo del contratto a cifre più basse o una cessione immediata in questa finestra di mercato. Finora, il Napoli ha ricevuto dei “no” per le opzioni di Arabia Saudita e Messico. Diversamente, l’ipotesi Major League Soccer sembra prendere forma con il forte pressing dei Los Angeles FC, squadra in cui gioca anche Chiellini.

Il club statunitense ha ancora uno slot libero per un "designated player", ovvero un calciatore che può guadagnare di più rispetto agli altri. Il contratto proposto per Lozano sarebbe di 5,5 milioni di euro a stagione. Ci sarebbe già un principio di accordo tra Lozano e il club statunitense, ma c'è un ostacolo: la finestra di mercato della MLS chiude il 2 agosto, lasciando poco tempo per chiudere l'operazione. L'idea dei Los Angeles FC sarebbe di attendere la prossima sessione di mercato e prendere Lozano a gennaio a un prezzo inferiore o addirittura a parametro zero quando scadrà il suo contratto con il Napoli. L'entourage di Lozano è arrivato a Castel di Sangro per un incontro con la società, e presto ci saranno novità sul futuro del giocatore.













