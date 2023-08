CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Zielinski, ormai è sì all’Arabia. Rottura con Mario Rui (9 agosto 2023)

Il calciomercato estivo si anima con nuove e sorprendenti prospettive per i giocatori del Napoli. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, sembra ormai prossimo l’addio di Piotr Zielinski alla squadra partenopea, con destinazione Arabia Saudita. Questa notizia sancirebbe la fine di un lungo capitolo in cui il centrocampista polacco ha indossato la maglia azzurra, rappresentando una figura chiave per la squadra. L’ultima amichevole del Napoli, giocata contro l’Augsburg durante il ritiro estivo, ha visto l’assenza di Zielinski persino dalla panchina.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Samardzic, giovedì le visite. Due alternative per Balogun! (9 agosto 2023)

Questo fatto, unito al suo regolare allenamento prima e dopo l’amichevole, sembra suggerire che il calciatore sia in procinto di partire. Si è anche diffusa la voce sulle cifre dell’affare. La cessione di Zielinski dovrebbe portare nelle casse del Napoli circa 23 milioni di euro. Un importo significativo per un giocatore che si avvicina alla soglia dei trent’anni e ha il contratto in scadenza. Nonostante le cifre precise del suo nuovo contratto in Arabia Saudita non siano ancora chiare, è probabile che si tratti di un contratto redditizio, in linea con gli standard finanziari della regione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Veiga erede di Zielinski. Mario Rui più lontano (8 agosto 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SCOPPIA IL CASO MARIO RUI

Le tentazioni di calciomercato delle squadre arabe sembrano agitare il Napoli, coinvolgendo anche altri giocatori. Mario Giuffredi, agente di calciatori come Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, ha fornito ulteriori dettagli sull’atmosfera nel club. Ha descritto la situazione di Mario Rui, il cui desiderio era quello di rimanere in azzurro. Tuttavia, la trattativa per il rinnovo non è andata come sperato, e ciò ha generato un certo malcontento. L’agente ha spiegato che, nonostante il rispetto per la società, è suo dovere tutelare gli interessi dei suoi assistiti.

Osimhen, dalla Nigeria: "Accordo con l'Al-Hilal: 40 milioni a stagione"/ Il Napoli: "chiedete a lui..."

Se le trattative non riconoscono il valore dei giocatori, è sua responsabilità proteggerli e cercare opportunità che soddisfino le loro aspettative. Queste tensioni all’interno della squadra potrebbero anche portare ad altri cambiamenti, con giocatori come Zielinski e Mario Rui che potrebbero decidere di intraprendere nuove strade. Inoltre, Giuffredi ha svelato un retroscena di calciomercato riguardo al rinnovo di Di Lorenzo col Napoli. Ha deciso di non percepire alcun compenso da questa trattativa, dimostrando come si possa collaborare con una società che si è dimostrata disponibile nei confronti dei suoi assistiti.













© RIPRODUZIONE RISERVATA