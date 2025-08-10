Calciomercato Napoli news: l'esterno ucraino potrebbe arrivare a parametro zero. Il centrocampista del Milan sarebbe il vice Anguissa (10 agosto 2025)
CALCIOMERCATO NAPOLI, A PARAMETRO ZERO DALLA PREMIER
Il calciomercato Napoli potrebbe mettere a referto un acquisto a parametro zero molto interessante ovvero Zinchenko. Il laterale mancino di nazionalità ucraina dell’Arsenal è sul mercato e i Gunners potrebbe liberarsene a parametro zero.
Secondo Il Mattino, questa potrebbe essere un’occasione intrigante per Antonio Conte che sarebbe soddisfatto di aggiungere un’arma sulla fascia nonché l’ennesimo acquisto dall’Inghilterra dopo McTominay e De Bruyne.
Nel corso delle ultime stagioni, l’ex Manchester City ha abbassato parecchio la sua posizione in campo diventando di fatto un terzino, ma senza dimenticare le sortite offensive abituato a fare ai tempi di Pep Guardiola.
CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GREALISH O CHIESA?
Il calciomercato Napoli cerca una svolta, sia a centrocampo che in attacco. Nella zona nevralgica del campo, ci sono due profili diversi tra loro ma che potrebbero fare comodo in coppia ai partenopei ovvero Musah e Miretti.
Il primo rappresenterebbe la riserva ideale di Anguissa, considerando che il camerunense giocherà anche la Coppa d’Africa. Miretti d’altro canto è meno fisico ma più tecnico e capace anche di ricoprire una zona più offensiva del centrocampo.
Tieni sempre banco la questione attaccante esterno con il dubbio amletico tra Jack Grealish e Federico Chiesa. L’inglese sembra ben disposto a giocare a Napoli però dovrebbe abbassare l’attuale ingaggio mentre l’azzurro del Liverpool è sicuramente più accessibile.