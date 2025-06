CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ZIRKZEE PER OSIMHEN ASPETTANDO DE BRUYNE

Il calciomercato Napoli è alle prese con una sorta di stallo se si parla della situazione di Victor Osimhen. Cercato con fermezza dagli arabi dell’Al-Hilal, pronti a soddisfare la richiesta del club partenopeo pur di consegnarlo al nuovo allenatore, ovvero l’ex interista Simone Inzaghi, lo stesso nigeriano avrebbe respinto il corteggiamento della squadra militante nel campionato saudita preferendo trovarsi un big con cui giocare ancora in Europa.

Calciomercato Napoli News / Manna lavora alle uscite, poker di addii al club di Conte (10 Giugno 2025)

Secondo quanto emerso nelle scorse ore, la destinazione desiderata da Osimhen sarebbe il Manchester United, che potrebbe anche lasciar partire Rasmus Hojlund visto l’interesse di altre grandi squadre come ad esempio l’Inter. Difficile però che i dirigenti dei Red Devils decidano di sborsare altri 85 milioni di euro per il cartellino del ventiseienne dopo averne spesi appena dieci in meno un paio di anni fa al fine di strappare il danese all’Atalanta.

Calciomercato Napoli News/ Ndoye e Beukema per 70 milioni: offerta shock degli Azzurri

Più facile a questo punto che nella trattativa possa essere inserito il cartellino di Joshua Zirzkee, accostato pure lui all’Inter ma adesso indicato come principale candidato per ricoprire il ruolo di contropartita tecnica facendo al caso del Napoli. Il ventiquattrenne olandese, così come diversi altri acquisti recenti bisogna dire, non ha sfondato all’Old Trafford ma potrebbe fare al caso di mister Conte tornando in Italia dopo aver lasciato il Bologna di Thiago Motta.

Aspettando di capire quali saranno i nuovi sviluppi riguardo all’addio definitivo di Osimhen, il Napoli si prepara ad accogliere un altro campione. Stiamo parlando di Kevin De Bruyne, fantasista belga che ha lasciato il Manchester City a parametro zero dopo un’avventura durata ben dieci anni. Il trentatreenne si legherà agli azzurri per i prossimi due anni con opzione per un terzo e le visite mediche di rito sono attese per la giornata di giovedì avendo preso parte, in maniera vincente, alle sfide della sua Nazionale valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Calciomercato Napoli News/ Conte piomba sul bomber dell'Atalanta: 50 milioni!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DAL MILAN ARRIVA MUSAH

Il calciomercato Napoli è parecchio attivo in questi giorni, come testimoniato anche per la trattativa in via di sviluppo per l’acquisto di Yunus Musah. Centrocampista centrale sotto contratto con il Milan fino al giugno del 2028, l’americano arrivato dal Valencia nel 2023 ha collezionato quest’anno ben quaranta apparizioni complessive, fornendo pure tre assist vincenti per i suoi compagni fra campionato e Supercoppa italiana. Il centrocampo azzurro sta dunque per accogliere un nuovo elemento mentre ne saluta un altro.

Di ritorno in Inghilterra, precisamente al Bournemouth, ci sarebbe appunto Philip Billing, per il quale la società del patron De Laurentiis sembra orientata a non esercitare il diritto di riscatto. Il ventinovenne danese di origini nigeriane ha invece siglato un gol in Serie A in venti presenze totali equamente distribuite fra il nostro campionato e quello inglese. Al Milan andranno 25 milioni di euro per il cartellino di Musah.