CALCIOMERCATO NAPOLI/ Non solo l’Inter, anche l’Everton a caccia di Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI, INTER-EVERTON PER INSIGNE

Il Napoli ha il suo bel da fare in questa fase del calciomercato estivo visto che il tormentone relativo al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne sembra destinato a trasformarsi inesorabilmente in un addio annunciato. La distanza fra il giocatore e la società non accenna affatto a diminuire con i problemi relativi all’ingaggio che permangono uguali rispetto alla richiesta ed all’offerta iniziali: 3.5 milioni dal club e 6 milioni di euro invece chiesti dall’agente dell’attaccante. In tutto ciò nelle scorse ore l’Inter avrebbe manifestato al procuratore di Insigne l’interesse nei confronti dell’assistito, confermando la possibilità di versargli lo stipendio richiesto per i prossimi quattro anni. Pure il Campione d’Europa non ha nascosto ai suoi compagni la possibilità di andare via e si attendono novità riguardo a nuovi incontri fra i partenopei ed i nerazzurri ma, secondo quanto rivelato dalla stampa inglese del Sun, sulle tracce del trentenne sarebbe piombato pure l’Everton, club allenato da un ex allenatore del Napoli come Rafa Benitez.

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL PARERE DI BUCCHIONI

In casa Napoli la notizia del possibile addio di Lorenzo Insigne sta tenendo banco in chiave calciomercato. Nelle scorse settimane sembrava che l’attaccante potesse trovare un accordo con il club partenopeo visto il suo amore per la maglia azzurra ma la situazione pare essere cambiata drasticamente. Eppure non tutti vedono Insigne lontano dal Napoli, come spiegato dal giornalista Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com: “Faccio fatica a vedere Insigne lontano dalla sua squadra, dalla sua terra, dalla sua gente, ma forse è un problema mio. Romanticismo calcistico ormai fuori moda. De Laurentiis romantico non deve esserlo, almeno a giudicare da quello che sta succedendo. Meglio, non succedendo. Nessun incontro fra le parti, nessun segnale che faccia pensare a un’ipotesi di intesa sulla quale lavorare. E in questo nulla (per ora) che sicuramente è strategico da parte del presidente del Napoli, si stanno inserendo diverse società. Insigne, ovvio, fa gola. A trent’anni è nel pieno della maturità, ha vinto l’Europeo da protagonista, col Napoli ha giocato la sua migliore stagione. Vista l’età e il contratto in scadenza, una valutazione verosimile può aggirarsi attorno ai 25 milioni. Nelle ultime ore l’Inter ha fatto sondaggi, ma con i problemi economici dei nerazzurri e il modulo di Inzaghi, non sembra strada in discesa. Insigne non è una seconda punta, s’è ritagliato il suo spazio sulla sinistra e giocando in quella zona da anni dà il meglio.”

