CALCIOMERCATO NAPOLI/ Non solo Youssouf, tutti i nomi seguiti da Giuntoli

CALCIOMERCATO NAPOLI, LA RICERCA DI UN CENTROCAMPISTA

Il calciomercato estivo sta finalmente per concludersi ma al Napoli si continuano a cercare nuovi rinforzi per migliorare l’organico a disposizione di mister Spalletti. Nello specifico i partenopei starebbero cercando un nuovo elemento di qualità che possa aiutare la squadra, complici anche gli infortuni di Piotr Zielinski e di Diego Demme, ed uno dei profili accostati con maggior insistenza al club di Aurelio De Laurentiis è quello di Zaydou Youssouf, ventiduenne francese di proprietà del Saint-Étienne. Il nome di Youssouf era emerso nelle scorse settimane in orbita Napoli appunto ma secondo le indiscrezioni provenienti da Il Mattino, i biancoverdi avrebbero addirittura aperto alla possibilità della cessione in prestito del calciatore attualmente sotto contratto fino al giugno del 2023. I contatti fra le parti potrebbero dunque intensificarsi nel corso delle prossime ore.

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL PUNTO SU AMRABAT E BERG

Il nome di Youssouf non è però l’unico nei pensieri dei dirigenti del Napoli per completare il centrocampo in questa fase finale della sessione estiva di calciomercato. Se nella giornata di ieri è emerso il profilo di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, ci sono anche altri due calciatori finiti nel mirino degli azzurri da alcune settimane e sarebbero quelli di Sander Berge dello Sheffield United e di Sofyan Amrabat di proprietà della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo partenopeo Giuntoli avrebbe proposto la formula del prestito sia agli inglesi che ai toscani i quali avrebbero però rifiutato sul nascere questo tipo di soluzione. Più probabile a questo punto che gli sforzi del Napoli si concentrino sugli altri obiettivi per rafforzare la mediana del tecnico di Certaldo.

