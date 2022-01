CALCIOMERCATO NAPOLI/ Olivera subito e Nandez per l’estate

Il calciomercato invernale sta entrando nella sua parte conclusiva ed in casa Napoli si stanno valutando le ultime mosse da effettuare al fine di sistemare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti per il prosieguo della stagione. Gli azzurri nello specifico stanno lavorando anche in previsione dell’estate avendo per esempio già bloccato un calciatore per il prossimo giugno come Mathias Olivera del Getafe.

I campani hanno infatti individuato Olivera per migliorare il reparto arretrato sulla corsia bassa di sinistra ed i contatti avuti nelle scorse settimane hanno portato il calciatore ad accettare il trasferimento al Napoli. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giuntoli starebbe provando a portare subito Olivera alla corte di Spalletti anticipando così i tempi per l’approdo in Italia del ventiquattrenne uruguaiano.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Il calciomercato terminerà ufficialmente tra poco più di una settimana ed il Napoli sta già programmando le manovre per l’estate. Stando alle indiscrezioni provenienti dal Corriere dello Sport, l’obiettivo per il centrocampo sarebbe Nahitan Nandez del Cagliari specialmente nel caso in cui dovesse partire un elemento proprio in quella zona del campo. Il principale indiziato a partire dovrebbe essere Diego Demme ed il ventiseienne dei rossoblu, a cui è legato fino al giugno del 2025, aveva già espresso la volontà di lasciare i sardi quando era stato accostato con insistenza all’Inter.

