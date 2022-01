CALCIOMERCATO NAPOLI/ Parisi per giugno e Younes va in Arabia Saudita

Il Napoli sta lavorando tramite il calciomercato per migliorare l’organico a disposizione di mister Luciano Spalletti per il prosieguo della stagione attualmente in corso tramite movimenti sia in entrata che in uscita. I dirigenti partenopei stanno cercando di sistemare diverse situazioni da risolvere non solo per l’immediato ma anche per il prossimo futuro. Un ruolo per cui gli azzurri sembrano aver individuato la necessità di trovare un nuovo elemento è senz’altro l’esterno di sinistra.

Ndombélé al Napoli?/ Calciomercato: forte la concorrenza anche in Serie A

Nell’elenco dei calciatori accostati al Napoli in questo senso nelle ultime settimane c’è sicuramente il nome di Fabiano Parisi, di proprietà dell’Empoli con cui sta facendo molto bene. Valutato non meno di 10 milioni di euro dal presidente dei toscani Corsi, su Parisi si segnala l’interesse della Lazio ma De Laurentiis potrebbe puntare sulla suggestione di vestire la maglia degli azzurri essendo il ventunenne nato proprio in Campania, in provincia di Avellino.

Calciomercato Napoli/ Addio a Ghoulam: Olivera o Mandava al suo posto

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

Chi non dovrebbe proseguire l’avventura con il Napoli anche in questa fase del calciomercato invernale è Amin Younes. Il tedesco si trova in prestito all’Eintracht di Francoforte ma dall’inizio dell’annata non ha avuto modo di trovare spazio avendo invece incontrato dei problemi sia con l’allenatore che con il club. Secondo quanto rivelato dal giornalista Fabrizio Romano, Younes sarebbe ora prossimo al trasferimento in Arabia Saudita dove vestirà la maglia dell’Al-Ettifaq Club.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ Koulibaly: "C'erano molti club interessati, tra cui il PSG"

© RIPRODUZIONE RISERVATA