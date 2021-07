CALCIOMERCATO NAPOLI/ Prosegue il tormentone estivo riguardante il rinnovo di Insigne

CALCIOMERCATO NAPOLI, TORMENTONE RINNOVO INSIGNE

In casa Napoli continua senza sosta il tormentone di calciomercato relativo al rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne. Attualmente in scadenza tra un anno, ovvero nel giugno del 2022, l’intenzione del club azzurro sarebbe quella di prolungare il rapporto con il suo capitano ma dilazionando lo stipendio attualmente percepito seguendo la politica della società partenopea adottata in merito al tetto ingaggi. Dal canto suo Insigne vorrebbe invece ricevere un aumento di stipendio rispetto ai 5 milioni di euro attualmente percepiti forte delle prestazioni in campo nella passata stagione oltre a quanto di buon fatto vedere ad Euro 2020, culminato con la conquista della Coppa di Campioni d’Europa da parte della Nazionale italiana di mister Mancini. Atteso in questi giorni di ritorno appunto dalle vacanze, il suo agente sarebbe stato avvistato ieri in ritiro presso Castel Volturno per parlare con il direttore sportivo Giuntoli ma di altri due suoi assistiti, Ciciretti e Contini. Non avendo ancora ricevuto offerte concrete da altri grandi club, bisognerà vedere come si evolverà la situazione dal momento in cui Insigne si aggregherà alla squadra iniziando la preparazione con mister Spalletti.

Il Napoli punta a migliorare l’organico in varie zone del campo tramite questa finestra di calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni più recenti, i partenopei starebbero pensando a Matias Vecino dell’Inter per potenziare il loro centrocampo per desiderio del nuovo allenatore Luciano Spalletti. Stando ai rumors i partenopei vorrebbero offrire ai nerazzurri l’esterno sinistro Mario Rui, il quale sembrava destinato al trasferimento in Turchia nelle passate settimane. Mancato il suo approdo al Fenerbahce o al Galatasaray, ora il portoghese potrebbe essere impiegato come pedina di scambio per arrivare al centrocampista uruguaiano. Reduce da una stagione difficile in cui non è riuscito a contribuire alla vittoria finale dello Scudetto come avrebbe voluto a causa degli infortuni che lo hanno condizionato, Vecino vuole rialzarsi e dimostrare il suo valore nell’annata calcistica che sta per cominciare.

