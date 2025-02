Calciomercato Napoli retroscena: Mehdi Dorval, cosa è successo?

Il calciomercato Napoli è stato ricco di trattative portate avanti da Giovanni Manna e dal suo staff numerose delle quali hanno creato diversi retroscena venuti a galla nelle ore dopo la chiusura della sessione invernale, la prima riguarda l’acquisto dell’esterno in sostituzione di Kvaratskhelia e le specifiche richieste di Antonio Conte, il tecnico sembrerebbe che avesse esplicitamente fatto i nomi di Ganracho e Adeyemi alla dirigenza e che se non fossero arrivati non avrebbe voluto nessun acquisto in quella zona di campo in cui avrebbe provato ad adattare Giacomo Raspadori, alla fine però un acquisto è stato fatto, vedremo quanto e come verrà impegnato da Conte.

Le ultime ore della sessione invernale del calciomercato Napoli poi avrebbero dovuto portare a concludere un altro trasferimento che alla fine è saltato per via della mancanza di tempo e di accordo tra le due parti, il giocatore che il Napoli ha cercato senza riuscire di accaparrarsi è Mehdi Dorval, difensore algerino classe 2001 del Bari che sarebbe però rimasto in Puglia in prestito fino alla fine della stagione, nonostante le due squadre siano entrambe di proprietà della famiglia De Laurentiis l’accordo non è stato trovato e alla fine il trasferimento è saltato.

Calciomercato Napoli retroscena: manifestato interesse per Lloyd Kelly

L’altro retroscena del calciomercato Napoli è su LLoyd Kelly, il difensore inglese acquistato da Cristiano Giuntoli alla Juventus, su di lui infatti sembrerebbe esserci stato l’interesse degli azzurri nelle ultime ore di questa sessione invernale, quando hanno capito che l’arrivo immediato di Comuzzo era impossibile. L’interesse del Napoli poi arriva anche dalle sessioni passate di calciomercato, Giuntoli infatti avrebbe cercato di portare l’ex Newcastle e Bournemouth in azzurro quando lavorava per la società partenopea senza però mai riuscirci, per questo poi alla Juventus sarebbe andato sicuro sul difensore conoscendolo già molto bene nelle sue passate esperienze.

Il calciomercato Napoli era poi sulle tracce di Cristiano Biraghi e il suo arrivo era già quasi concluso se non fosse che Matias Olivera facesse saltare la trattativa, l’idea di Manna e del suo staff era di portare l’ex capitano della Fiorentina in azzurro per sostituire l’infortunato Olivera e che si temeva potesse stare ai box per almeno un mese, il sudamericano e i medici della società però hanno assicurato a Conte che in due settimane potesse tornare a pieno regime ad allenarsi e a giocare, ecco quindi che Manna ha abbandonato l’idea di portare Biraghi in azzurro e ha rafforzato i suoi tentativi di acquistare Comuzzo, comunque caduti nel vuoto