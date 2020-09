Calciomercato Napoli/ Riccardi, niente Pescara: può ancora arrivare in azzurro

Alessio Riccardi torna nel mirino del calciomercato Napoli. L’affare è quello che riguarda la possibile cessione di Arkadiusz Milik, che da tempo è stato individuato dai giallorossi come il giusto sostituto di Edin Dzeko; il problema è che questa trattativa non si è mai sbloccata e ne parlavamo nei giorni scorsi, soprattutto lo scoglio riguarda il fatto che la Juventus, pronta a fiondarsi su Edin Dzeko che avrebbe già dato il suo benestare, ha intravisto la possibilità concreta di prendere Luis Suarez dal Barcellona e per il momento ha accantonato il bosniaco. Chiaramente, se Dzeko non lascerà la Roma non si muoverà nemmeno Milik, o comunque non verso la capitale: il polacco potrebbe tornare buono per la stessa Juventus o scegliere un’altra destinazione, o magari accettare di andare a scadenza con il Napoli per poi partire nel 2021 a parametro zero. Qualora però Dzeko dovesse realmente salutare il mondo giallorosso, ecco che Milik ne prenderebbe il posto; nell’operazione sarebbe inserito anche Cengiz Under che andrebbe a fare l’esterno destro titolare nella squadra di Gennaro Gattuso, ma al Napoli dovrebbe andare altro. Ovvero, un conguaglio economico oppure una contropartita tecnica più soldi.

CALCIOMERCATO NAPOLI: RICCARDI IN AZZURRO?

Contropartita tecnica che potrebbe essere Alessio Riccardi: classe 2001, si è affermato in particolare nella nostra Under 19 con cui ha segnato 8 gol in 21 apparizioni. A differenza di altri giovani calciatori cresciuti nel vivaio della Roma – per esempio Davide Frattesi, a Empoli nel corso dell’ultima stagione – lui non ha mai lasciato Trigoria: con la Primavera di Alberto De Rossi ha giocato un totale di 68 gare andando a rete in 22 occasioni (con anche 12 assist) e sembra pronto a fare il grande salto. Nel 4-3-3 del tecnico che lo ha lanciato gioca come mezzala, ma all’occorrenza si può abbassare a proteggere la difesa come perno centrale o, al contrario, allargarsi a destra pur se non si tratta di un esterno tutta fascia quanto di un laterale tattico; pensando al Napoli, Gattuso potrebbe utilizzarlo come mediano nel 4-2-3-1 sfruttandone le sue qualità nel palleggio, ma è decisamente più probabile che sia ceduto in prestito o utilizzato come pedina di scambio. Riccardi, ricordiamo, era già in ottica partenopea qualche giorno fa; si era poi inserito il Pescara che sembrava ad un passo dall’acquisizione, ma l’affare è saltato e così gli azzurri sono tornati alla carica per provare a chiudere il cerchio. Vedremo: tutto al momento dipende ancora da Dzeko e dalla Juventus…



