CALCIOMERCATO NAPOLI/ Rinnovi per Fabian Ruiz e Meret, addio a Ghoulam e Malcuit

CALCIOMERCATO NAPOLI: QUANTI RINNOVI DA VALUTARE

Il calciomercato del Napoli potrebbe non regalare ulteriori sorprese da qui alla fine della sessione invernale. I dirigenti partenopei hanno però diverse situazioni interne da valutare molto attentamente e risolvere di conseguenza se si pensa ai tanti contratti in scadenza a giugno 2022, ovvero al termine della stagione attualmente in corso. Salutato ufficialmente Lorenzo Insigne, che giocherà nel Toronto FC da luglio, i campani non vogliono perdere degli elementi su cui puntare.

Secondo quanto rivelato nell’edizione odierna de Il Mattino, due calciatori a cui dovrebbe essere proposto il rinnovo sono lo spagnolo Fabian Ruiz ed il portiere Alex Meret. Entrambi i calciatori sono comunque in scadenza nel giugno del 2023, e quindi al termine della prossima annata calcistica, ma la società parlerà con loro ed i rispettivi entourage per prolungare il rapporto che li lega. Stando all’indiscrezione, se Ruiz e Meret non saranno d’accorco con la proposta del Napoli, che gli offrirebbe ancora 1.5 milioni ed un milione di euro ciascuno a stagione, allora i due potrebbero cercarsi una nuova sistemazione in estate.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LE MANOVRE DEI PARTENOPEI

In casa Napoli si ragiona dunque sui rinnovi di contratto in questi ultimi frenetici giorni di calciomercato. Gli azzurri blinderanno alcuni elementi come Alex Meret, del quale si era parlato nell’ottica di uno scambio con la Fiorentina portando Dragowski ai piedi del Vesuvio, ma ci sono invece altri calciatori che non verranno rinconfermati come Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam. Già dato in uscita dai campani la scorsa estate, in queste ore Ghoulam sarebbe stato proposto dal suo agente anche alla Lazio.

