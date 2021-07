Calciomercato Napoli/ Rombola: “Koulibaly? Spalletti lo vuole tenere!” (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE CONDIZIONI DI KOULIBALY: “PROLUNGAMENTO E AUMENTO INGAGGIO!”

Anche in questa finestra estiva del calciomercato questione che impensierisce i tifosi del Napoli è la seguente: Kalidou Koulibaly rimane al Napoli o verrà ceduto? Il futuro del difensore azzurro è infatti più fumoso che mai: giocatore cercato da diversi big d’Europa e d’Italia a lungo è stato protetto dalla dirigenza azzurra, che pure potrebbe essere tentata di metterlo sul mercato, dietro un’offerta congrua. Pure non possiamo escludere che De Laurentiis possa sorprenderci per l’ennesima volta, magari con un maxi rinnovo di contratto che leghi Koulibaly al Napoli ancora per diversi anni (l’attuale scadenza del contratto è nel 2023). In ogni caso vi è davvero gran incertezza attorno al difensore azzurro. Per saperne di più abbiamo parlato con l’operatore di calciomercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Koulibaly potrebbe partire dal Napoli? Non credo che questa cosa possa avvenire dato che Spalletti vuole tenerlo al Napoli.

Quali le condizioni per rimanere? Un prolungamento del contratto che scade nel 2023 e un miglioramento economico del suo ingaggio anche con dei bonus.

Dove potrebbe finire se partisse? Al Paris Saint Germain o in Premier League, penso che questa sia la destinazione di Koulibaly se partisse.

Anche qualche club italiano nel suo futuro? No lo escludo, non vedo club italiani nel futuro di Koulibaly.

Un giudizio tecnico su Koulibaly? Un grande difensore anche se ha sofferto nell’ultima stagione degli alti e bassi che ha avuto tutto il Napoli.

(Franco Vittadini)

