CALCIOMERCATO NAPOLI/ Rugani costa troppo, Spalletti: “Non c’è qualcuno come Insigne”

CALCIOMERCATO NAPOLI, NIENTE DA FARE PER RUGANI

Nelle scorse ore il Napoli ha scoperto di doversi guardare le spalle dall’assalto dell’Olympiacos nei confronti di Kostas Manolas in questa fase della finestra di calciomercato estivo. Il pensiero riguardante un possibile sostituto per rimpiazzare il greco è andato dunque subito a Daniele Rugani, di proprietà della Juventus dove dovrebbe rimanere quest’anno come rincalzo di lusso alle spalle di Chiellini, Bonucci e De Ligt. Questo aspetto avrebbe potuto convincere Rugani a lasciare la Vecchia Signora magari ancora una volta con la formula del prestito ma quella napoletana non sembra essere una destinazione probabile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, lo stipendio dell’ex Empoli si aggira intorno ai 3 milioni di euro netti all’anno, una somma questa ritenuta troppo alta dai dirigenti del Napoli specialmente se si pensa alla politica di riduzione del monte ingaggi, testimoniata anche dalla proposta di rinnovo presentata ad Insigne.

Calciomercato Napoli/ Sergio Ramos out: il Paris Saint-Germain pensa a Koulibaly

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE PAROLE DI MISTER SPALLETTI

In casa Napoli prosegue senza sosta il tormentone di calciomercato legato al rinnovo di Lorenzo Insigne. Interpellato da Sky Sport a margine della sfida vinta contro il Pescara, l’allenatore dei partenopei Luciano Spalletti ha parlato anche di questo aspetto oltre che del mercato in generale spiegando: “Rimane difficile pensare di rinunciare a un giocatore come Lorenzo Insigne. Sono fiducioso per il rinnovo. E’ chiaro che per quest’anno ce l’avremo di sicuro se non verrà qualcuno a prenderlo, al di là del contratto. Stiamo parlando di un elemento che un mese fa è andato a Wembley, di fronte a 60 mila inglesi, e s’è preso la coppa. E’ un calciatore difficilmente turbabile, ha una mentalità acquisita. Sa dove posizionarsi in campo, a volte rimane aperto, a volte viene tra le linee e riceve sui piedi e dà seguito alla palla con una carezza, senza neanche controllarla. Siamo tutti fiduciosi, perché sennò perderemmo un calciatore importante e bisognerebbe poi andare a prendere un calciatore importante per avere qualcosa di simile. Abbiamo dei calciatori più forti dei nomi che fate voi giornalisti per il mercato. Sento parlare di calciatori che dovrebbero aiutare questa rosa qui, per me invece il massimo sarebbe mantenere questa rosa perché abbiamo calciatori più forti. Le competizioni sono più di una, il livello di intensità non permette di esserci sempre. Ci vuole una rosa che dà disponibilità a sostituire qualche calciatore durante le partite.”

LEGGI ANCHE:

Gagliardini al Napoli?/ Calciomercato news, azzurri interessati a diversi interistiINSIGNE ALL'INTER?/ Calciomercato news, la Lazio ci prova con Immobile e Sarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA