CALCIOMERCATO NAPOLI/ Rugani resta in pole se parte Manolas, Emerson al Lione

CALCIOMERCATO NAPOLI, RUGANI IN POLE PER IL POST MANOLAS

In casa Napoli si continua ad operare sia in entrata che in uscita per questi frenetici giorni di calciomercato estivo. Nello specifico l’Olympiacos non avrebbe ancora mollato Kostas Manolas, corteggiato ormai da almeno una settimana, e starebbe continuando a pressare i partenopei per liberare il difensore offrendo 15 milioni di euro. Se il greco ex Roma deciderà di accettare la proposta e tornare in Patria allora il Napoli sarà costretto a trovarsi un alro centrale dopo aver tesserato lo svincolato Juan Jesus qualche giorno fa. Stando alle indiscrezioni più recenti il nome più caldo accostato al club di De Laurentiis in questo senso rimane quello di Daniele Rugani, di proprietà della Juventus. Se da un lato il calciatore pareva intenzionato a giocarsi le sue carte in bianconero, è inevitabile sottolineare che l’ex Empoli sia solamente quarto nelle gerarchie della Vecchia Signora dove il reparto arretrato è gestito in primis da Chiellini e Bonucci e quindi da De Ligt. La possibilità di avere maggior minutaggio altrove potrebbe dunque spingere Rugani ad accettare la corte del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI, NIENTE DA FARE PER EMERSON PALMIERI

I dirigenti del Napoli stanno lavorando ormai da diverso tempo nell’ottica di consegnare un nuovo terzino sinistro da alternare a Mario Rui a mister Luciano Spalletti ma gli azzurri sono costretti a depennare un obiettivo dall’elenco per questa fase finale del calciomercato. Nelle scorse ore infatti l’Olympique Lione ha ufficializzato l’acquisto di Emerson Palmieri dal Chelsea, con buona pace dei partenopei che sembravano seguirlo sin da Euro 2020. In più di un’occasione infatti si è parlato delle telefonate tra lo stesso Emerson ed il tecnico di Certaldo per tentare di convincerlo a sposare la causa napoletana e trasferirsi ai piedi del Vesuvio così da vivere un’altra avventura insieme dopo l’esperienza alla Roma e pure lo stesso capitano Lorenzo Insigne, per il quale si profila sempre di più l’addio, pareva voler aiutare la società convincendo il compagno di Nazionale. Tuttavia Emerson è andato in Francia ed ora il Napoli punterà su altri nomi come Pervis Estupinan di proprietà del Villarreal.

