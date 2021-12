Calciomercato Napoli/ Serve un rinforzo in difesa: Tuanzebe e Kim Min-Jae nel mirino

CALCIOMERCATO NAPOLI, SI CERCA UN RINFORZO IN DIFESA

In vista della prossima finestra di calciomercato, ecco che in casa Napoli la dirigenza è al lavoro principalmente per assicurare a Spalletti un valido rinforzo in difesa. Salutato ormai prima di natale Kostas Manolas, tornato in Grecia all’Olympiacos, ecco che è diventato dunque prioritario per gli azzurri coprire subito il vuoto che si è creato nel reparto. Allontanata per il momento l’idea Szalai, ecco che secondo le ultime voci raccolte dal Corriere dello sport, pare che sia Tuanzebe il prossimo obiettivo di mercato dei campani.

Calciomercato Milan/ Diallo e Szalai alternative a Botman in difesa

Il difensore classe 1997 veste ora la maglia dell’Aston Villa (in prestito dal Manchester United) e ha fin qui collezionato appena nove presenze nel primo campionato inglese: ben poco a dir il vero. Ecco perchè lo stesso difensore potrebbe essere allora ben felice di cambiare aria e sbarcare a Napoli, dove Spalletti gli garantirebbe maggiore continuità. Va anche aggiunto che secondo il quotidiano pure negli ultimi giorni sarebbero stati fiorenti contatti tra i campani e la dirigenza del Manchester United, per il momento d’accordo a concedere Tuanzebe in prestito con diritto di riscatto a fine stagione.

Morata al Barcellona?/ Calciomercato, c'è l'accordo. Juventus su Origi e Milik

CALCIOMERCATO NAPOLI: CI SONO ANCHE KIM MIN-JAE E FAZIO MA…

Pure non è solo alla Premier league che la dirigenza del Napoli guarda per accaparrarsi un importante riforzo in difesa nella prossima finestra di calciomercato invernale. Stando alle ultime voci di mercato raccolte dalla redazione di Sky, pare che altro obbiettivo dei partenopei sarebbe il 25 enne sudcoreano Kim Min-Jae, difensore del BJ Guoan e ora in prestito al Fenerbahce.

Per il giocatore però l’eventuale trattativa con i club cinese e turco sarebbe complicata visto che sul tavolo non vi sarebbe al momento l’ipotesi del prestito. Non dimentichiamo poi che per il ruolo nei giorni scorsi è emerso anche il nome di Fazio, giocatore della Roma , decisamente avviato a lasciare Trigoria il prima possibile. Al momento però sul centrale giallorosso l’interesse dei campani sarebbe appena tiepido. Staremo a vedere.

Calciomercato Inter/ Ginter e Djuricic sono i parametro zero nel mirino

© RIPRODUZIONE RISERVATA