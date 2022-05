CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Il Cholito Simeone sempre più vicino! (ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Giovanni Simeone nel mirino

Il Napoli, dopo il sogno Scudetto sfumato nelle ultime giornate, pensa già a come poter migliorare la rosa nella prossima sessione di calciomercato estivo. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, i partenopei sarebbero fortemente interessati al bomber del Verona Giovanni Simeone per rinforzare un reparto che potrebbe subire molti ritocchi, ovvero quello offensivo. Gli Azzurri, però, non sono l’unica squadra in pole per l’argentino: Il Siviglia, infatti, è quella più vicina al Cholito insieme al club di De Laurentiis, mentre l’interesse di Milan, Valencia, Newcastle e Villarreal non sembra portare concrete minacce.

L’attaccante figlio d’arte è stato protagonista di un’annata stellare: con 16 gol e 6 assist è il calciatore argentino che fin qui ha partecipato a più reti nella stagione 2021/22. Ampiamente superato il record personale di centri in un singolo campionato (nel 2017/18 realizzò 14 gol con la maglia della Fiorentina). L’Hellas, anche grazie al suo cannoniere, con ogni probabilità stabilirà un nuovo primato di punti realizzati in Serie A e riscatterà Simeone dal Cagliari. Il valore del Cholito, a quel punto, si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro. Sicuramente un investimento di calciomercato importante, ma si tratta di una cifra alla portata delle casse del Napoli.

Che il Napoli sia in cerca di un terzino sinistro non è certo una novità, ed il prossimo calciomercato estivo sarà l’occasione giusta per rinforzare il reparto difensivo. La trattativa con il Getafe per Mathias Olivera sembrava chiusa e solo da ufficializzare, ma nelle ultime ore sembra ci sia stato un rallentamento. Il classe ’97 uruguaiano sarebbe un colpo mirato, intelligente ed in piena linea con il progetto del club, ma non si tratta dell’unico nome sondato da Giuntoli e De Laurentiis per la corsia mancina.

Secondo Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di Radio KissKiss, la società partenopea sarebbe entrata prepotentemente in corsa per l’acquisto di Fabiano Parisi: il classe 2000 si è messo in mostra quest’anno con l’Empoli di Andreazzoli collezionando 23 presenze in Serie A e ricevendo l’apprezzamento delle migliori squadre del nostro campionato. Anche l’età gioca a favore dell’italiano, sono ben 3 gli anni in meno rispetto al “rivale” sudamericano. I rapporti tra il Napoli ed il club toscano sono storicamente buoni, e potrebbero favorire l’operazione.

