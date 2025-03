Calciomercato Napoli News: idea Vanja Milinkovic-Savic per la porta

Il calciomercato Napoli è già all’opera per riuscire a rinforzare la rosa per la prossima stagione per convincere Antonio Conte a rimanere in Campania e con lui riuscire a puntare allo scudetto, che potrebbe essere il secondo nel caso quest’anno riesca l’impresa all’allenatore pugliese. Sono diverse le aree del campo dove il direttore sportivo Giovanni Manna sta pensando di intervenire, su tutte la difesa dove a convincere meno è Rrahmani oltre alle seconde linee non ritenute all’altezza, ma anche la porta dove la situazione di Meret è ancora in evoluzione e il centrocampo.

Partendo dal ruolo del portiere a quanto sembra il Napoli sarebbe pronto a salutare Alex Meret a parametro zero o dopo il suo rinnovo cedendolo a qualche altra squadra del nostro campionato, per sostituirlo la dirigenza partenopea sembrerebbe interessata ad acquisire Vanja Milinkovic-Savic, il portiere del Torino che in questa stagione sta fornendo diverse ottime prestazioni. Il portiere della nazionale serba ha attirato l’interesse di Antonio Conte per la sua ottima abilità palla al piede e di guida del reparto difensivo, è possibile anche uno scambio alla pari tra i due portieri.

Calciomercato Napoli News: Oumar Solet e Jurgen Ekkelenkamp obiettivi dall’Udinese

Il calciomercato Napoli sta poi trattando per due giocatori con un’altra squadra del nostro campionato, da cui sono passati diversi talenti, l’Udinese, l’interesse degli azzurri si è fatto presente verso il difensore francese Oumar Solet e il trequartista olandese Jurgen Ekkelenkamp. Il primo è arrivato da svincolato nel mese di gennaio e dalle prime partite ha ben impressionato nel nostro campionato, il Napoli sta quindi cercando di portarlo nella sua rosa per avere un sostituto di Rrahmani che possa giocare al suo posto o possa subentrargli ma anche per poter tornare all’amata difesa a 3 di Antonio Conte.

L’interesse per il giocatore ex Ajax invece è rivolto a rimpolpare le seconde linee della squadra che spesso in questa seconda metà di stagione non hanno dato l’apporto sperato con le assenza dei titolari e hanno fatto perdere al Napoli punti importanti per la lotta scudetto. Ekkelenkamp sarebbe poi il giocatore perfetto per duttilità per Antonio Conte potendo giocare naturalmente come trequartista dietro o in coppia con una punta, o in un centrocampo a 3 ruolo spesso impiegato in questa stagione, ma anche come esterno ruolo in cui il Napoli non ha mai sostituito Kvaratskhelia.