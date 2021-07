CALCIOMERCATO NAPOLI/ Spalletti aspetta Emerson Palmieri ma il Chelsea fa muro

CALCIOMERCATO NAPOLI, MURO PER EMERSON PALMIERI

Il calciomercato è cominciato ufficialmente da appena una dozzina di giorni ma i dirigenti del Napoli sono molto impegnati per consegnare un organico competitivo al nuovo allenatore Luciano Spalletti. Proprio il nuovo tecnico, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, starebbe “aiutando” il suo club avendo contattato direttamente uno degli obiettivi di mercato per il ruolo di terzino sinistro, ovvero Emerson Palmieri. L’esterno del Chelsea, Campione d’Europa con la Nazionale italiana del ct Mancini, non sarebbe molto propenso a proseguire la sua avventura in Premier League ed avrebbe accolto positivamente la possibilità di vivere una nuova esperienza con il Napoli. Accostato con insistenza pure a Roma, per rimpiazzare l’infortunato Spinazzola, ed Inter, il Napoli dovrà parlare ancora a lungo con il Chelsea se vorrà aggiudicarsi Emerson Palmieri visto che appare abbastanza ampia la distanza sulla formula e le cifre dell’operazione.

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL PUNTO SU TUTINO E PARISI

In casa Napoli si sta lavorando su più fronti in questi giorni di calciomercato fra rinnovi, cessioni ed acquisti. Gli azzurri cercano un nuovo terzino e sembra che la pista che porterebbe a Fabiano Parisi dell’Empoli si stia complicando sempre di più: come rivelato da Sky Sport infatti, Parisi ha prolungato il suo contratto con i toscani fino al 2025 avendo anche ottenuto un aumento di stipendio. Chi non sembra invece rientrare nel progetto di mister Luciano Spalletti è Gennaro Tutino, di ritorno dal prestito alla Salernitana lo scorso anno dove ha contribuito in maniera importante alla promozione in Serie A. Come spiegato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l’attaccante ha una valutazione di 5 milioni di euro per il Napoli che starebbe discutendo il suo trasferimento e per ora non si è ancora raggiunta l’intesa sulla formula, ovvero Tutino lascerà definitivamente i partenopei ma resta da scoprire se sarà così fin da subito o se si tratterà di un prestito con obbligo di riscatto.

