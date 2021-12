Calciomercato Napoli/ Spalletti ha bisogno di rinforzi: occasione Digne dell’Everton

CALCIOMERCATO NAPOLI: SPALLETTI CERCA RINFORZI

Situazione difficile in casa Napoli. La sconfitta casalinga rimediata contro lo Spezia, ha evidenziato tutte le lacune della squadra di Luciano Spalletti. Il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli è pronto ad operare nella prossima finestra di calciomercato, per rinforzare l’organico e tornare a lottare per lo scudetto. A condizionare il rendimento del Napoli, sono stati i diversi infortuni che hanno colpito le pedine fondamentali dello scacchiere di Spalletti: in particolar modo quelli di Osimhen e Koulibaly.

Gli azzurri dovranno inoltre rinunciare ai due calciatori fino a febbraio, in quanto impegnati nella prossima Coppa D’Africa. Per sostituire il difensore, Giuntoli avrebbe diverse opzioni. Nelle ultime ore sembra forte l’interesse per l’esterno mancino dell’Everton, Lucas Digne. Spalletti infatti, sulla sinistra ha a disposizione solamente Mario Rui, con Goulham con poco minutaggio nelle gambe da mesi, che non darebbe quindi le giuste garanzie.

CALCIOMERCATO NAPOLI: SPUNTA L’IDEA LUCAS DIGNE

Cristiano Giuntoli sarebbe quindi al lavoro per rinforzare l’organico del Napoli, in vista della prossima sessione di calciomercato. Per la fascia sinistra sembra essere sotto osservazione Lucas Digne dell’Everton, il quale sarebbe in uscita dal club inglese. Il terzino francese, rappresenterebbe una valida alternativa a Mario Rui, con Luciano Spalletti che già conosce il calciatore, avendolo allenato alla Roma.

In questa prima fase di Premier League, Digne è stato relegato in panchina dal nuovo allenatore Rafa Benitez, motivo per cui sarebbe quindi intenzionato a lasciare i Toffies. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, al calciatore francese sarebbe interessato anche il Chelsea, alla ricerca di una alternativa a Chilwell. Nel club partenopeo Digne potrebbe giocare da titolare, e Giuntoli potrebbe sfruttare questa carta per portarlo alla corte di Luciano Spalletti.

