Calciomercato Napoli/ Stallo rinnovi per Ghoulam e Malcuit: sarà presto addio?

CALCIOMERCATO NAPOLI, PROBLEMA RINNOVI IN CASA AZZURRA!

Ad occupare il pensiero della dirigenza del Napoli in vista della finestra invernale del calciomercato sono in primis i rinnovi. Salutato con qualche giorno di anticipo Kostas Manolas, volato all’Olympiacos, Giuntoli e colleghi sono ora impegnati a valutare diverse situazioni interne, ben consci che non sono pochi i giocatori in rosa in scadenza per giugno 2022 e con cui non tutti sarà facile arrivare a breve alla giusta quadra. Oltre alla notissima “questione Insigne” con il capitano da mesi ai ferri corti con la società campana (ad oggi le parti sono distanti e l’agente del numero 24 azzurro ha fatto sapere che da febbraio “tutto cambierà”), ecco che spiccano anche i nomi di Ghoulam, Juan Jesus, Mertensm Ospina, Ounas e Malcuit.

Tutti devono ancora mettersi a un tavolo con la società e discutere di un eventuale rinnovo di contratto già nei prossimi giorni. Pure va detto che sulla carta non tutti rappresentano un problema per la dirigenza campana, visto che per Juan Jesus e Mertens gli azzurri hanno la possibilità di esercitare un’opzione per un’altra stagione. Per tutti gli altri è ancora tutto da vedere.

CALCIOMERCATO NAPOLI: DA GHOULAM A MALCUIT..TUTTI I DUBBI DI GIUNTOLI

In primis per Faouzi Ghoulam, che pure potrebbe presto lasciare il capoluogo campano, almeno secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Napoli. Il franco algerino è tra i giocatori meno utilizzati da Spalletti e certo il Napoli sarebbe ben felice di liberarsi al più presto di uno degli ingaggi “più pesanti” in rosa, quasi 2.5 milioni a stagione (per un giocatore che non ha reso secondo le attese). Pure va detto che il terzino è uno degli uomini spogliatoio e non pare al momento intenzionato a lasciare la maglia azzurra a metà stagione.

Attenzione anche a Ospina e Meret, entrambi in dubbio (con la voce di che vede il Napoli interessato a Dragowski dalla Fiorentina), come pure a Malcuit, giocatore che fino all’emergenza infortuni scattata qualche settimana fa pareva non trovare spazio nello schieramento di Spalletti. Pure nel bisogno il terzino, ex viola, non si è fatto trovare impreparato e ora la sua situazione è davvero in bilico. Pure non si esclude per il francese la cessione a gennaio, e chissà che il calciatore faccia ritorno proprio in Francia: a patto ovviamente che De Laurentiis trovi al più presto un suo sostituto più malcuiche valido.



