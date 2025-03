CALCIOMERCATO NAPOLI: SUDAKOV TORNA DI MODA!

Il calciomercato Napoli potrebbe presto tornare a interessarsi concretamente ad un calciatore che aveva già sondato in passato: stiamo parlando di Georgiy Sudakov, classe 2002, uno dei talenti più fulgidi del calcio ucraino almeno per quanto riguarda gli ultimi anni. Impegnato nello Shakhtar, ambidestro, trequartista naturale in grado di fare qualche passo indietro per impostare la manovra, bravo anche come esterno, ha già 28 presenze con la sua nazionale ma soprattutto una stagione da 12 gol di cui 10 in 19 giornate di campionato: in gennaio però il Napoli non lo aveva considerato come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, tra i tanti profili selezionati con la scelta che era infine ricaduta su Noah Okafor.

Sudakov è un nome che in passato ha scaldato la Juventus, ma non si è mai arrivati a qualcosa di realmente concreto; adesso invece il Napoli potrebbe fare sul serio in vista della prossima stagione, la situazione del calciatore è in bilico visto lo scenario attuale in Ucraina (lo ha raccontato lui stesso, recentemente, a Cronache di Spogliatoio) e la valutazione è di poco superiore ai 30 milioni di euro, investimento che il calciomercato Napoli potrebbe permettersi di fare soprattutto con qualche cessione. Staremo a vedere, ma attenzione alla pista Sudakov che già nelle prossime settimane potrebbe tornare calda, in attesa anche di scoprire un’eventuale conferma di Antonio Conte.

SUGAWARA JOLLY PER CONTE

Da un reparto all’altro, secondo Relevo il calciomercato Napoli starebbe considerando anche un acquisto dalla Premier League: in questo caso il nome è quello di Yukinari Sugawara, 24 anni, che in estate si è trasferito dall’Az Alkmaar al Southampton dopo quattro stagioni. Gli ha detto male: i Saints sono destinati alla retrocessione, per Sugawara però sarebbe l’occasione per cambiare aria e cimentarsi con un altro campionato. Nel Southampton gioca con regolarità: 26 presenze in campionato e due in Carabao Cup, si tratta di un terzino destro che però può spingersi anche più avanti fino all’esterno offensivo, dunque impiegabile anche in un eventuale centrocampo a cinque.

Il prezzo non è elevato: in questo momento si parla di circa 10 milioni di euro che però sarebbero trattabili, soprattutto con la retrocessione del Southampton. Sugawara non arriverebbe per fare il titolare, almeno non subito: sarebbe visto come alternativa a Giovanni Di Lorenzo, il che ci dice che molto probabilmente il calciomercato Napoli considera la cessione di Pasquale Mazzocchi che, nel periodo speso con la maglia partenopea, non ha mai convinto anche se ad un certo punto è sembrato che potesse affermarsi come jolly. A tale proposito, Sugawara in certi casi potrebbe essere schierato anche come centrale di difesa: duttilità interessante per il Napoli ma stabiliremo più avanti se questa operazione potrà andare in porto.